Lần đầu mua ô tô, chủ xe tiết lộ lý do quyết định “chốt không cần nghĩ” VinFast VF 5

“Yêu” từ xe máy điện đến ô tô điện

Lần đầu sở hữu ô tô, anh Lê Quang, một người dùng tại TP.HCM, đã tự tin lựa chọn xe điện. Quá trình từ lúc anh tìm hiểu đến khi quyết định “rước” chiếc VinFast VF 5 diễn ra vô cùng chóng vánh.

Anh Lê Quang (TP.HCM) quyết định mua VF 5 rất nhanh bởi tin tưởng vào sự an toàn và những trang bị vượt phân khúc của mẫu xe điện Việt Nam.

“Trước đó mình đã đi xe máy điện và rất thích cảm giác lái của động cơ điện: êm ái và bốc. Khi lên đời ô tô, mình ưu tiên xe điện và không mất nhiều thời gian để phân vân trước khi chọn VF 5”, anh chia sẻ.

Lý do quan trọng hàng đầu để anh mua VF 5 là độ an toàn của xe, đã được kiểm chứng bởi hàng vạn người dùng trên toàn quốc. “Qua nhiều trải nghiệm người dùng, mình thấy khung vỏ xe cứng vững, bảo vệ người ngồi trong rất tốt nên hoàn toàn yên tâm đặt niềm tin”, vị chủ xe cho hay.

Bên cạnh đó, anh Quang đánh giá cao việc VF 5 là xe hạng A nhưng được trang bị các tính năng hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) – “trợ thủ đắc lực” cho những người mới lái ô tô như anh. Trong đó, chủ xe này đặc biệt ấn tượng với tính năng cảnh báo điểm mù.

“Ở điều kiện giao thông Việt Nam, xe máy tạt ngang hay đi song song rất nhiều. Tính năng cảnh báo điểm mù hỗ trợ mình cực tốt khi đi trong phố lúc trời tối, mưa lớn tầm nhìn hạn chế, hay cảnh báo có xe bám làn song song trên cao tốc. Thực sự hữu ích và an toàn”, anh nhấn mạnh.

Trải nghiệm cầm lái VF 5 cũng khiến anh bất ngờ. Theo anh Quang, điểm cộng lớn nhất là sự linh hoạt của các chế độ lái.

“Động cơ điện phản hồi rất nhanh. Mình có thể linh hoạt chuyển đổi giữa Eco/Sport hay điều chỉnh phanh tái sinh để phù hợp khi đi phố hay leo đèo. Đặc biệt trên cao tốc, công suất động cơ điện giúp mình rất tự tin khi cần vượt xe hay tăng tốc. Xe xăng hạng A thường bị đuối trong những trường hợp này”, anh đánh giá.

Vị khách cũng nhận xét thêm, nhờ khối pin đặt dưới sàn, trọng tâm được hạ thấp, chiếc xe di chuyển rất đầm chắc và ổn định khi đi đường trường, không có cảm giác bay hay chòng chành.

...

Đối với gia đình anh, không gian rộng rãi là yếu tố ghi điểm, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày cũng như trên những chuyến đi xa.

Tiết kiệm gần 4 triệu đồng/tháng, sạc ở đâu cũng tiện

Sau thời gian sử dụng, anh Quang không ngần ngại khẳng định đây là mẫu xe có chi phí sở hữu tối ưu nhất thị trường.

Nhờ chính sách miễn phí sạc pin mà VinFast đang áp dụng, chi phí vận hành hàng tháng của anh giảm đi đáng kể. Anh tính toán, với tần suất di chuyển của gia đình anh, chính sách miễn phí sạc giúp tiết kiệm khoảng 3,6 triệu đồng mỗi tháng so với đi xe xăng - con số rất ấn tượng. Còn trong các chuyến đi xa, chi phí gần như bằng 0.

Kết hợp với chi phí bảo dưỡng cực thấp của xe điện, anh Quang khẳng định VF 5 là “món hời” về kinh tế cho các gia đình trẻ cần tối ưu chi tiêu.

Hơn nữa, việc sạc xe theo anh là hoàn toàn thuận tiện, dù là ở thành phố lớn, quốc lộ hay trên đường cao tốc. Theo anh, tại Việt Nam hiện nay, chỉ có VinFast giải quyết được bài toán hạ tầng trạm sạc và đây cũng là một trong những lý do anh lựa chọn xe điện của hãng xe Việt thay vì các thương hiệu nước ngoài.

Ngoài ra, loạt chính sách hậu mãi như cứu hộ miễn phí 24/7 trong thời hạn bảo hành (7 năm cho VF 5) cũng giúp anh cảm thấy yên tâm hơn trong quá trình sử dụng.

Chấm điểm gần như tuyệt đối về tổng thể cho VF 5, anh Quang khẳng định nếu được chọn lại, anh vẫn “chốt” VF 5. “Đây là quyết định đúng đắn nhất vì xe phù hợp hoàn hảo với nhu cầu của mình. VF 5 rất đáng mua cho những ai lần đầu sở hữu ô tô”, vị chủ xe nói.

Khách hàng mua VinFast VF 5 trong tháng 5/2026 được hưởng tổng mức hỗ trợ 9% trên giá niêm yết, bao gồm: 6% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, 3% trường hợp chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Nếu trả góp, người mua được bảo lãnh để vay mua xe với lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu, trả trước chỉ từ 0 đồng. Đi kèm là ưu đãi sạc miễn phí tại các trạm công cộng V-Green tới 10/2/2029, tối đa 10 lần/tháng. Riêng khách hàng mua xe vận doanh độc quyền trên nền tảng Green SM Platform được sạc không giới hạn số lần.

Tác giả: Quỳnh Anh

Nguồn tin: dautu.kinhtechungkhoan.vn