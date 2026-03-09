Giá xăng đồng loạt tăng mạnh, nhiều gia đình trẻ muốn xuống tiền sớm với VinFast VF 6

Nội thất tiện nghi, ngoại thất “mê từ cái nhìn đầu tiên”

Anh Đinh Bá Khánh (Hà Nội) vừa sở hữu một chiếc VF 6 Plus. Thiết kế là một trong những yếu tố đầu tiên khiến anh quyết định xuống tiền. Sở hữu ngôn ngữ thiết kế đẹp và hiện đại, vẻ ngoài của VF 6 được anh đánh giá là đem đến làn gió trẻ trung, năng động khác biệt so với mặt bằng chung phân khúc B.

“Chưa bàn đến nội thất, thiết kế bên ngoài của xe đã khiến cho tôi mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Xe hiện đại nhưng không quá hầm hố, khoa trương. Đầu và đuôi xe thì vẫn giữ được nét đặc trưng của VinFast, không bị đụng hàng với các mẫu xe khác”, anh Khánh bày tỏ.

Bên trong khoang lái, nội thất của VF 6 theo hướng tối giản nhưng không kém phần tiện nghi, hướng tới đối tượng sử dụng là những gia đình trẻ hiện đại. Vị chủ xe cho biết, ghế ngồi ở khoang lái được bố trí hợp lý với thiết kế ôm lưng vừa vặn. Hàng ghế sau rộng rãi, ngồi lâu không bị bí bách. Các thao tác điều khiển, từ giải trí, điều hòa đến các thiết lập vận hành và hỗ trợ trong quá trình lái được tập trung về màn hình giải trí cảm ứng 12,9 inch.

“Màn hình có kích thước lớn, giao diện dễ sử dụng. Tôi ấn tượng với trợ lý ảo có thể điều khiển bằng giọng nói, chức năng này giúp tôi giải đáp những thắc mắc khi mới sử dụng xe”, anh Khánh nhận định.

Dễ lái, dễ mua cho người sở hữu xe lần đầu

Bên cạnh sự tiện nghi, VF 6 còn ghi điểm nhờ cảm giác lái nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, đặc biệt phù hợp với người dùng mới chưa có nhiều kinh nghiệm lái xe.

...

Chia sẻ về chiếc VF 6, chị Phạm Thị Lý (Thái Nguyên) ấn tượng nhất với khả năng phản hồi ga, phanh. “VF 6 đem lại cảm giác an tâm nhờ chân ga nhạy, vô lăng nhẹ, lại cho phép tùy chỉnh vị trí nên vô cùng dễ làm quen, không tạo cảm giác căng thẳng khi lái”, chị Lý phân tích.

VF 6 cũng tạo dấu ấn rõ nét với chị nhờ hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS), được đánh giá là vượt trội trong phân khúc SUV cỡ B. Trong đó, chị Lý thích nhất tính năng cảnh báo điểm mù.

“Với tính năng này, kết hợp với hệ thống camera 360 độ, tôi có thể dễ dàng quan sát xung quanh xe, từ đó di chuyển một cách tự tin và thoải mái. Chuyển làn không còn bị bối rối, thao tác chậm như thời điểm mới tập xe”, chị Lý kể lại.

Đáng chú ý, một lý do quan trọng khiến VF 6 được cho là mẫu xe “mở cửa” cho nhiều gia đình là mức giá dễ tiếp cận, đặc biệt khi đi kèm loạt ưu đãi dành cho VF 6 trong tháng 3.

Trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, người mua VF 6 có thể tiếp cận xe từ 0 đồng trả trước và lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu. Ưu đãi lãi suất này cũng có thể được thay thế bằng mức hỗ trợ trực tiếp 6% trên giá niêm yết. Song song, VF 6 tiếp tục được miễn 100% lệ phí trước bạ nhờ chính sách kích cầu xe điện từ Chính phủ, tiết kiệm thêm cho người mua tới 70-90 triệu đồng.

Ngoài ra, chủ xe điện VinFast nói chung và chủ xe điện VF 6 nói riêng sở hữu xe từ 10/2/2026 được hưởng quyền lợi sạc pin 0 đồng tại các trạm V-Green tới 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng). Ưu đãi này càng chứng minh lợi thế của xe điện trong bối cảnh giá xăng đang tăng mạnh và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Sự kết hợp hài hòa giữa cảm giác lái thân thiện và an toàn giúp VinFast VF 6 vượt lên khỏi vai trò một phương tiện di chuyển đơn thuần, mang lại sự an tâm dài hạn cho người sử dụng, đặc biệt là các gia đình trẻ mua xe lần đầu, cần tối ưu chi phí.

Nguồn tin: sohuutritue.net.vn