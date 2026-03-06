VinFast Viper: “Tân binh” xe máy điện thể thao khuấy đảo thị trường với loạt ưu đãi chưa từng có

Thiết kế “ngầu đét”, nhiều trang bị hiện đại

Chốt cọc chiếc VinFast Viper ngay trong ngày đầu tiên mở bán, anh Tuấn Anh (28 tuổi, chuyên viên thiết kế tại TP.HCM) không giấu được sự háo hức.

“Ngay khi thấy hình ảnh rò rỉ, tôi đã bị thuyết phục bởi thiết kế quá ngầu và thể thao của Viper”, anh Tuấn Anh chia sẻ cảm xúc sau khi đặt mua xe thành công. Bên cạnh những ưu điểm về vẻ bề ngoài, anh Tuấn Anh cũng rất ưng ý khi mẫu xe điện cao cấp của VinFast sở hữu hàng loạt trang bị công nghệ hiện đại bậc nhất phân khúc.

Điểm nhấn sáng giá nhất trên Viper chính là hệ thống khung gầm tối ưu và trang bị giảm xóc cao cấp. Sự kết hợp giữa giảm xóc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi có bình dầu phụ phía sau giúp mang lại sự êm ái tối đa trên mọi điều kiện địa hình. Đánh giá về trang bị nổi bật này, kênh Trí Đê Motovlog tỏ ra vô cùng tâm đắc: “Lần đầu tiên tôi thấy trên một chiếc xe máy điện có phuộc sau được trang bị xịn như vậy”.

Cùng với đó, reviewer của kênh cũng cho rằng VinFast đang hoàn thiện dải sản phẩm xe máy điện, qua đó đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhiều nhóm người dùng. Chất lượng các dòng xe được người dùng đánh giá cao và luôn “vững phong độ” với những ưu điểm đã trở thành thương hiệu như: động cơ khỏe, vận hành êm ái, đầy đủ trang bị an toàn.

“Trải nghiệm qua các mẫu xe máy điện VinFast, tôi thấy cảm giác lái của xe rất tốt và ổn định. Việc của mình bây giờ là chọn lựa xe đúng nhu cầu, đúng gu và sở thích, và Viper là quyết định hợp lý”, anh Tuấn Anh chia sẻ.

Quyết định xuống tiền của anh Tuấn Anh cũng là lựa chọn của nhiều khách hàng khi VinFast chính thức mở cọc Viper từ 1/3. Trên các diễn đàn người dùng, rất đông khách hàng đã chia sẻ việc chốt cọc thành công mẫu xe tân binh nhà VinFast.

Chi phí hợp lý cùng loạt đặc quyền trong đợt đặt cọc sớm

Bên cạnh sức hút từ thiết kế và chất lượng vận hành, VinFast Viper còn giải quyết trọn vẹn bài toán kinh tế cho người dùng đô thị nhờ lợi thế từ hệ sinh thái trạm đổi pin V-Green đang phủ sóng rộng khắp.

Anh Hoàng Minh (30 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội), một người vừa quyết định “lên đời” chiếc Viper theo diện thuê pin, hồ hởi chia sẻ: “Chi phí thuê pin phải chăng trong khi thao tác đổi pin cũng rất tiện mà không phải xếp hàng chờ đợi nên tôi chốt luôn”.

Anh Minh cũng nhận định, bên cạnh đổi pin, anh cũng được tư vấn về tùy chọn mua pin và được miễn phí đổi pin 20 lần/tháng (tương đương quãng đường di chuyển tối thiểu 800 km/tháng) kéo dài đến hết ngày 30/6/2028. Vì vậy, người dùng gần như không mất đồng nào cho chi phí năng lượng hằng tháng.

Hơn thế nữa, giai đoạn từ ngày 1/3 đến hết ngày 15/3/2026 đang được xem là thời điểm vàng để sở hữu mẫu xe này. Khách hàng tiên phong đặt cọc sớm sẽ được giảm ngay 1 triệu đồng. Ngoài ra, Viper cũng như các mẫu xe máy điện VinFast vẫn đang tiếp tục nhận được những ưu đãi hấp dẫn. Với chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, người mua được giảm trực tiếp 6% vào giá bán, và hưởng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 2% giá trị xe. Đi kèm với đó là chế độ bảo hành xe 6 năm và bảo hành pin 8 năm dài nhất thị trường. Ngoài ra, người mua cũng có thể lựa chọn phương án trả góp với 0 đồng vốn đối ứng và được hưởng mức lãi suất ưu đãi.

Với mức giá niêm yết từ 39,9 triệu đồng (không kèm pin), cộng hưởng cùng hàng loạt chính sách hỗ trợ tài chính và miễn phí đổi pin cực hời, VinFast Viper hứa hẹn sẽ là mẫu xe điện làm khuynh đảo thị trường trong thời gian tới.

Khách hàng mua các mẫu xe máy điện VinFast từ nay tới hết tháng 3/2026 sẽ được tham dự chương trình “Nhân đôi lộc Tết - Mua xe trúng xe”, với cơ hội bốc thăm trúng thưởng 26 ô tô điện VF 3 và 1.000 xe máy điện Evo Grand. Tổng trị giá của chương trình lên tới hơn 30 tỷ đồng. Đặc biệt, vào hai ngày cuối tuần (7-8/3/2026), khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều mẫu xe điện “hot” của VinFast tại chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” được tổ chức tại Lotte Mart Cộng Hòa (Phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh). Khách hàng cũng có thể mang xe xăng tới sự kiện để được kiểm tra, định giá và tư vấn phương án đổi xe điện phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng tài chính.

Tác giả: Nguyễn Yến

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết