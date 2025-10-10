Sở Xây dựng Hà Tĩnh nói gì về vụ nhiều căn villa sát biển đổ sập sau bão số 10?

Một số căn villa bị bão làm đổ sập, tan hoang

Chiều tối 9-10, trao đổi với PV Báo SGGP, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Quốc Hà cho biết, đơn vị này đang thành lập đoàn kiểm tra để đánh giá và làm rõ, xác định nguyên nhân khiến nhiều căn villa tại Dự án Hoa Tiên Xuân Thành (tại Khu du lịch Xuân Thành, địa bàn xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) bị đổ sập, hư hỏng nặng nề sau bão số 10 vừa qua.

Trước mắt, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đang làm văn bản để yêu cầu địa phương và doanh nghiệp có báo cáo gửi về sở để làm cơ sở kiểm tra theo đúng quy trình. Ngoài các phòng của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh, sở cũng sẽ mời thêm Hội Xây dựng Hà Tĩnh cùng tham gia đoàn kiểm tra.

Dự kiến việc kiểm tra sẽ triển khai trong khoảng cuối hoặc đầu tuần tới và thời gian diễn ra trong khoảng 2 ngày.

Trả lời về việc quá trình thẩm tra thiết kế, xây dựng, chất lượng và nghiệm thu công trình dự án trên để đưa vào sử dụng, thuộc trách nhiệm của ai, ông Nguyễn Quốc Hà cho biết, căn cứ vào Nghị định 15 năm 2013 và một số Thông tư hướng dẫn như Thông tư 21, Thông tư 46, Thông tư 08… thì dự án này không thuộc đối tượng của cơ quan Nhà nước kiểm tra công tác nghiệm thu để đưa vào sử dụng, mà trách nhiệm chính, cơ bản là thuộc về thẩm quyền của chủ đầu tư.

Phía sau chủ đầu tư còn có các đơn vị liên quan như ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công. Sau này mới phân cấp cho cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn về xây dựng làm kiểm tra công tác nghiệm thu.

Tuy nhiên, ông Hà cho rằng, khi xảy vụ việc này, cơ quan nhà nước cũng không thể đứng ngoài cuộc.

Ông Nguyễn Quốc Hà cho biết thêm, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã cấp phép xây dựng công trình này từ năm 2016, do Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư. Hiện nay, sở cũng đang yêu cầu các phòng ban liên quan báo cáo quá trình triển khai từ năm 2016 đến nay. Cơ quan chuyên môn của sở đã có cuộc kiểm tra định kỳ lần nào hay chưa đối với công trình này.

Trả lời về việc người dân phản ánh nghi vấn chất lượng của các căn villa, như: không có móng cọc, kết cấu yếu, phía trước các căn villa giáp biển không có kè chắn sóng…, ông Nguyễn Quốc Hà cho biết, đó mới chỉ là phản ánh ban đầu của người dân, còn về mặt chuyên môn cần phải kiểm tra kỹ, căn cứ trên cơ sở khoa học, sau đó mới có thể trả lời chính xác.

Trước đó, sau ảnh hưởng của bão số 10 vừa qua đã khiến nhiều căn villa tại Dự án Hoa Tiên Xuân Thành bị hư hỏng nặng nề, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Trong số này, nhiều căn villa sát biển bị đổ sập gần như hoàn toàn.

Cảnh tan hoang sau bão số 10 tại các căn villa ở Khu du lịch Xuân Thành

Tại hiện trường, hệ thống tường chịu lực của nhiều căn villa bị nứt gãy, vỡ, đổ sập, lộ ra phần móng được xây dựng khá nông, kết cấu khá đơn giản, bị khoét sâu, hở hàm ếch lớn; các khối bê tông, tường, gạch, đá, sắt thép, cửa... đổ sập nằm ngổn ngang, la liệt.

Các vật dụng, nội thất bên trong các gian phòng villa sang trọng như bàn ghế, giường tủ, bồn tắm… bị hư hỏng nặng, xiêu vẹo; nhiều phòng chỉ còn trơ khung tường và đống đổ nát. Được biết, những căn villa này thường để cho thuê vào mùa du lịch, còn hầu như để trống. Sự cố vừa qua không gây thiệt hại về người.

Trong những ngày qua, phía chủ đầu tư đã huy động nhân công, phương tiện, máy móc đào xúc cát trên bãi biển, dùng hàng ngàn bao tải cát đắp tuyến kè chắn sóng tạm che chắn sóng phía trước dãy villa hướng ra biển.

Dự kiến, sau này, chủ đầu tư sẽ xây dựng tuyến kè bằng bê tông kiên cố.

Chủ đầu tư cho kè tạm bằng những bao tải cát trước các căn villa bị hư hỏng

>> Một số hình ảnh tan hoang tại căn villa ven biển sau bão số 10

