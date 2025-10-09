Hà Tĩnh: Thành lập đoàn kiểm tra chất lượng dự án khu Resort Hoa Tiên Xuân Thành

Sáng 9/10, thông tin từ lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, Sở đang thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra Dự án Khu Resort Hoa Tiên Xuân Thành nhằm xác định nguyên nhân việc nhiều căn villa tại đây bị đổ sập, hư hỏng nặng sau bão số 10 vừa qua.

Theo đó, đoàn kiểm tra sẽ làm rõ các vấn đề như chất lượng tuyến kè chắn sóng để bảo vệ các căn villa mặt tiền hướng biển, hồ sơ thiết kế kè có đáp ứng chống chịu được thiên tai bão tố hay không,...

Trước đó, như Báo Đại đoàn kết đã đưa tin, nhiều căn biệt thự của Khu resort Hoa Tiên Xuân Thành tại bãi biển Xuân Thành, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh bị hư hỏng nặng khi bão số 10 (hay còn gọi là bão Bualoi) đổ bộ đêm 28, rạng sáng 29/9.

... Hàng chục căn villa của Resort Hoa Tiên Xuân Thành (Khu du lịch biển Xuân Thành, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) bị sóng, gió bão đánh phá tan tành. Ảnh: Hạnh Nguyên



Mỗi căn biệt thự tại đây rộng 180 - 250m2, được thiết kế hiện đại. Nơi đây có 28 căn biệt thự giáp biển, giá trị hàng chục tỷ đồng, tất cả đều bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão, nhiều nhà đổ sập hoàn toàn. Một số căn bị sóng dữ khoét sâu vào móng, lộ rõ từng mảng bê tông, cốt thép.

Dự án Khu Resort Hoa Tiên Xuân Thành do Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư. Dự án được cấp phép vào năm 2016, là một trong số quần thể thuộc Dự án Hoa Tiên Paradise với sân golf links 18 hố tiêu chuẩn quốc tế, trường đua chó 3.000 chỗ, bến du thuyền, club house, khu du lịch Hoa Nắng Camping Beach,…

Tác giả: Quốc Thanh

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết