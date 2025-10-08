Cận cảnh hàng loạt căn villa ven biển Hà Tĩnh đổ sập do bão Bualoi

Theo quan sát có ít nhất 5 căn nhà hướng ra biển hư hỏng nặng nề. Những bức tường bị đổ, hiên nhà bị sập; gạch và đồ sinh hoạt trong khối nhà vương vãi ngổn ngang - Ảnh: LÊ MINH
Sáng 7-10, phóng viên Tuổi Trẻ có mặt tại Dự án đầu tư xây dựng công trình khu dịch vụ và nhà ở Xuân Thành (tại Khu du lịch Xuân Thành, xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) chứng kiến nhiều căn villa bị đổ sập do bão Bualoi.
Những ngày này, phía ban quản lý dự án đang cho máy móc múc cát trên bãi biển đào đắp thành một lũy đất trước mặt các căn nhà, đồng thời sử dụng các bao cát để gia cố thêm - Ảnh: LÊ MINH
Đáng nói, trước mặt các căn villa này giáp biển, song không có bờ kè chắn sóng nên rất dễ bị ảnh hưởng khi triều cường dâng cao - Ảnh: LÊ MINH
Theo thống kê của UBND xã Tiên Điền có 29 căn villa ven biển Xuân Thành bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi, trong đó có 4 căn đổ sập hoàn toàn, 25 căn bị thiệt hại một số hạng mục - Ảnh: LÊ MINH
...
Một cán bộ xã Tiên Điền cho biết dự án đi vào hoạt động từ năm 2019 đến nay, tính toán sơ bộ bão đổ bộ làm thiệt hại cả trăm tỉ đồng - Ảnh: LÊ MINH
Một công nhân làm việc thời vụ ở đây cho biết trong các căn villa bị hư hỏng do bão có một số căn đã hoàn thiện, cho khách du lịch thuê. Một số căn khác đã có chủ, song họ chưa có nhu cầu sử dụng nên đang bỏ trống và có căn chưa hoàn thiện, trang bị nội thất - Ảnh: LÊ MINH
Đắp cát biển thành lũy và dùng bao cát gia cố trước các dãy villa hướng ra mặt biển - Ảnh: LÊ MINH
Cảnh ngổn ngang tại một căn villa tại Khu du lịch biển Xuân Thành sau khi bão Bualoi càn quét - Ảnh: LÊ MINH
Tác giả: Lê Minh
Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ