Cận cảnh hàng loạt căn villa ven biển Hà Tĩnh đổ sập do bão Bualoi

Một công nhân làm việc thời vụ ở đây cho biết trong các căn villa bị hư hỏng do bão có một số căn đã hoàn thiện, cho khách du lịch thuê. Một số căn khác đã có chủ, song họ chưa có nhu cầu sử dụng nên đang bỏ trống và có căn chưa hoàn thiện, trang bị nội thất - Ảnh: LÊ MINH