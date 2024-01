Sạt lở nghiêm trọng, đường đi Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bị tê liệt

Sáng 26-1, trao đổi với Báo Người Lao Động, thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thuộc Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh), cho biết sáng nay, lực lượng chức năng đang cố gắng xử lý vụ sạt lở đất đá trên tuyến Quốc lộ 8A, đoạn qua địa phận xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn) vào chiều hôm qua (25-1) khiến giao thông bị ách tắc hoàn toàn.

Hiện trường vụ sạt lở



Trước đó, vào khoảng hơn 15 giờ ngày 25-1, do ảnh hưởng của đợt mưa trong mấy ngày qua khiến khoảng 1.000m3 đất đá và cây cối trên vách núi bị sạt lở, tràn xuống phủ kín mặt đường tại vị trí Km82+286. Đoạn đường bị đất đá vùi lấp dài khoảng 20m.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào cũng cho biết vụ sạt lở đã khiến tuyến Quốc lộ 8A đi Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và ngược lại bị ách tắc, chia cắt hoàn toàn; xe cộ đều phải tạm thời dừng lại ở hai phía của đoạn đường sạt lở.

Hàng ngàn m3 đất đá, cây cối tràn xuống đường khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn

...

Ngày sau khi nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp các đơn vị chức năng phân luồng, điều tiết giao thông, cắm biển cảnh báo, trực chốt ở hai đầu đoạn đường sạt lở. Lực lượng chức năng cũng tạm thời cấm các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

"Ngay từ chiều hôm qua sau khi sự cố sạt lở xảy ra, lực lượng chức năng và máy móc đã có mặt gần hiện trường. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, sương mù nhiều với lại hiện tượng sạt lở vẫn đang còn tiếp diễn, nên để đảm bảo an toàn các lực lượng chức năng tạm thời chưa tiến hành san gạt đất đá, cây cối. Dự kiến, khoảng hơn 8 giờ sáng nay các lực lượng chức năng cũng máy móc sẽ tiếp cận hiện trường tập trung xử lý sự cố càng nhanh càng tốt", thiếu tá Nguyễn Khắc Hào nói.

Your browser does not support the video tag.

Clip hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 8A

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao Động