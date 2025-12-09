Sáng nay (9/12), khai mạc Kỳ họp 34 HĐND tỉnh Hà Tĩnh XVIII

Kỳ họp diễn ra tại hội trường UBND tỉnh Hà Tĩnh

Sáng nay (9/12), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII khai mạc Kỳ họp thứ 34 - kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm đánh giá toàn diện tình hình KT-XH, QP-AN, đối ngoại năm 2025; kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026, định hướng giai đoạn 2026-2030 và xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp (9 - 10/12), HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ xem xét các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030; kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2025; kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2026; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2026-2028; công tác bảo vệ môi trường năm 2025; tổng quan hiện trạng môi trường tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025.

...

HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét, thông qua các nghị quyết quan trọng, trong đó có các nghị quyết như: Quy chế làm việc của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; ban hành ngành, lĩnh vực cần ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn 2026-2030; giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các tổ chức hội năm 2026; Nghị quyết phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2026; kế hoạch đầu tư công năm 2026; kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030 tỉnh Hà Tĩnh...

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng dành thời gian để các tổ đại biểu thảo luận các nội dung trình kỳ họp, phản ánh những vấn đề từ thực tiễn được nắm bắt qua quá trình hoạt động, giám sát, tiếp xúc cử tri.

Đặc biệt, HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các lĩnh vực: tài nguyên - môi trường; khoa học - công nghệ; văn hóa - thể thao - du lịch; tư pháp… theo tinh thần “rõ vấn đề, rõ trách nhiệm và rõ giải pháp”. HĐND tỉnh cũng tổ chức phiên nội bộ để tiến hành miễn nhiệm, bầu Ủy viên UBND tỉnh.

Tác giả: BBT

Nguồn tin: hatinh.gov.vn