Bình chọn Quả bóng vàng Việt Nam: Khó có sự tuyệt đối

Cảm tính vẫn hơn lý tính

Hơn 2 tháng trước khi Gala Quả bóng vàng Việt Nam được tổ chức, những lá phiếu bình chọn được gửi đến giới chuyên môn và truyền thông. Danh sách người tham gia vào công tác này được báo cáo một cách chi tiết, bao gồm tên, chức vụ và cơ quan/đội bóng làm việc.

Kèm theo lá phiếu, một tập tài liệu với thông tin cơ bản về thành tích ứng viên cũng được đính kèm. Đây là cơ sở để những nhà báo, huấn luyện viên, cầu thủ lựa chọn ra ai là chủ nhân của Quả bóng vàng nam, nữ, futsal… của bóng đá Việt Nam.

Những lựa chọn đến từ giới chuyên môn, truyền thông khó có thể đảm bảo lý tính tuyệt đối.



Quy trình này khá tương đồng với cách vận hành các cuộc bình chọn lớn, nhỏ trên thế giới. Ngay cả Quả bóng vàng Việt Nam hay FIFA The Best cũng không nằm ngoài quy luật. Tuy nhiên, có một điều cần phải thừa nhận, những người bình chọn không thể đại diện cho tất cả người hâm mộ trên cả nước hay quy mô rộng hơn. Và ngay cả khi có những thông tin về các ứng viên trong tay, người bình chọn cũng khó tránh khỏi việc đưa ra đánh giá mang phần cảm tính.

Đơn cử như 1 năm trước, Nguyễn Thuỳ Trang giành Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2024. Khi đó, nữ cầu thủ 37 tuổi chỉ giành chức vô địch giải quốc gia với CLB TP Hồ Chí Minh. Thành công ở cấp độ ĐTQG với Thuỳ Trang trong năm ngoái là có. Nhưng đó là chức vô địch Đông Nam Á cùng đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Trong khi đấy, cũng giành ngôi vương với đội nữ TP Hồ Chí Minh, cầu thủ trẻ Nguyễn Thị Tuyết Ngân còn giành thêm 2 danh hiệu cá nhân gồm: Cầu thủ xuất sắc nhất giải nữ quốc gia và Vua phá lưới Cúp Quốc gia.

Hiển nhiên, nếu đặt Tuyết Ngân và Thuỳ Trang lên bàn cân so sánh, Ngân đương nhiên hơn hẳn đàn chị. Và nếu xét một cách lý tính thuần tuý, Tuyết Ngân mới là người đáng ra có được danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 1 năm về trước. Sau này, khi chia sẻ với một số người bình chọn, lý do để họ quyết định đặt Thuỳ Trang vào hạng mục Quả bóng vàng nữ Việt Nam còn đến từ những đóng góp, cống hiến bền bỉ của nữ cầu thủ 37 tuổi xuyên suốt 1 hành trình, thay vì chỉ dừng lại ở những đầu mục cơ bản như trong giới thiệu của BTC.

“Cúp” trong lòng người hâm mộ

Câu chuyện Hoàng Đức và Đình Bắc ở hạng mục Quả bóng vàng nam Việt Nam 2025 cũng gây ra nhiều tranh luận. Tiền vệ thuộc biên chế CLB Ninh Bình đã thi đấu rất ổn định trong cả năm nay. Anh giúp đại diện cố đô vô địch hạng Nhất và hiện đứng vững ngôi đầu V.League với thành tích bất bại.

Ở chiều đối diện, Đình Bắc cùng CLB Công an Hà Nội thi đấu khá ổn tại nửa cuối năm 2025, khi góp mặt ở Cúp Quốc gia, V.League, AFC Champions League Two hay giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Ngoài ra Đình Bắc chơi hay tại các giải đấu cấp khu vực với U23 Việt Nam.

Trong đó, tấm huy chương vàng SEA Games 33 mang đậm dấu ấn của tiền vệ người Nghệ An. Ở các cuộc bình chọn trên mạng xã hội, với quy mô rộng hơn, lá phiếu bình chọn cho Đình Bắc gấp nhiều lần so với Hoàng Đức.

Dẫu vậy, ngay cả việc lựa chọn Hoàng Đức hay Đình Bắc cũng ngả về “gam màu” cảm tính, dù đó có là giới chuyên môn, truyền thông hay người hâm mộ. Đình Bắc chơi chưa hay trong nửa đầu năm 2025 vì chưa bình phục chấn thương hoàn toàn.

Cầu thủ này đã tạo được những khoảnh khắc ấn tượng tại các giải đấu mà đông đảo người hâm mộ quan tâm. Nhưng điều đó không đồng nghĩa, anh tạo được tầm ảnh hưởng lớn ở tất cả các đội mà mình góp mặt.

Nếu xét về hiệu quả và giá trị đóng góp cho CLB Công an Hà Nội, Quang Hải hơn hẳn Đình Bắc. Hay ở ĐT Việt Nam, Quang Hải hay Hoàng Đức vẫn tạo được dấu ấn lớn, xuyên suốt hành trình Vòng loại Asian Cup 2027.

Chuyện so bó đũa, chọn cột cờ chưa bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt ở một lễ vinh danh cá nhân. Quyết định của mỗi cá nhân được BTC Quả bóng vàng Việt Nam tin tưởng, hay hàng chục triệu cổ động trên cả nước sau cùng vẫn là cảm nhận của riêng mỗi người. Vậy nên, giá trị sau cùng không hẳn chỉ nằm ở hoàn toàn giải thưởng được vinh danh. Đó còn là sự công nhận và tin tưởng của đại bộ phận công chúng dành cho cầu thủ ấy.

Hoàng Đức, Đình Bắc, Quang Hải hay những chủ nhân của Quả bóng vàng, bạc, đồng trước kia hoàn toàn có thể chịu chỉ trích, nhận áp lực nếu chơi không hay trong giai đoạn tới. Ở chiều ngược lại, họ sẽ được tôn vinh nếu như giữ vững được phong độ hay có màn bứt phá để đóng góp vào thành công chung của bóng đá nước nhà.

Chiếc “cúp” trong lòng người hâm mộ sẽ là phần thưởng giá trị nhất. Sự đánh giá của giới chuyên môn quy đổi bằng những bản hợp đồng chuyển nhượng hay gia hạn cũng mang ý nghĩa lớn cho sự nghiệp cầu thủ. Đó sẽ là điều mà các cầu thủ phải tiếp tục nỗ lực và hướng tới.



