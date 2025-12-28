Thỏa thuận ngừng bắn Thái Lan - Campuchia vẫn được duy trì

Đây là thỏa thuận ngừng bắn thứ hai giữa Thái Lan và Campuchia trong những tháng gần đây, sau cuộc xung đột nghiêm trọng nhất trong nhiều năm khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán.

Tùy viên quân sự các nước có mặt tại mốc biên giới Thái Lan - Campuchia. Ảnh: Bangkok Post.

Trong tuyên bố mới nhất sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào trưa 27/12, Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết tình hình trên thực địa nhìn chung ổn định. Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit nhấn mạnh: “Hai bên, Thái Lan và Campuchia, đã đạt được nhất trí về một số biện pháp quan trọng, trong đó có lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 12 giờ trưa ngày 27/12. Nội dung cốt lõi của tuyên bố chung là cam kết duy trì nguyên trạng vị trí đóng quân, không di chuyển hay tăng cường lực lượng về phía nhau, đồng thời không tiến hành các cuộc tấn công hoặc bất kỳ hành động khiêu khích mới nào”.

Phía Campuchia cũng khẳng định không ghi nhận thêm các vụ đụng độ nào sau cuộc không kích vào sáng sớm cùng ngày mà nước này cáo buộc là do Thái Lan thực hiện ngay trước thời điểm công bố thỏa thuận. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha cho rằng lệnh ngừng bắn sẽ tạo điều kiện để người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

“Một điểm quan trọng trong tuyên bố chung là thỏa thuận không ảnh hưởng đến lập trường phân định biên giới của mỗi bên. Hai nước đã nhất trí để Ủy ban Biên giới hỗn hợp (GBC) tiếp tục công tác phân định trong thời gian sớm nhất, phù hợp với các thỏa thuận đã đạt được, hướng tới hòa bình lâu dài dọc tuyến biên giới”.

Tại các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của giao tranh, người dân hai nước bày tỏ sự nhẹ nhõm và hy vọng. Nhiều người Campuchia cho biết họ mong sớm trở về nhà để thu hoạch mùa màng và khôi phục sinh kế, trong khi người dân Thái Lan cũng kỳ vọng tình hình sẽ ổn định để cuộc sống thường nhật được nối lại.

...

“Tôi rất hạnh phúc vì có thể trở về nhà và thu hoạch lúa. Với tôi, đó là điều quan trọng nhất”.

“Lệnh ngừng bắn khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và phấn khởi. Tôi chỉ mong sớm được quay lại làm việc và ổn định cuộc sống”.

Liên hợp quốc và chính phủ nhiều nước đã ngay lập tức hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn. Ủy viên cấp cao Liên hợp quốc về nhân quyền Volker Turk đánh giá đây là bước tiến quan trọng nhằm giảm bớt đau khổ cho dân thường và tạo môi trường thuận lợi cho hòa bình bền vững. Ông kêu gọi các bên bảo đảm hỗ trợ đầy đủ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng và người di cư để họ có thể trở về nhà an toàn. Liên minh châu Âu cũng kêu gọi Thái Lan và Campuchia thực thi thỏa thuận một cách thiện chí, đồng thời đánh giá cao vai trò của ASEAN trong việc thúc đẩy tiến trình hòa giải.

Trung Quốc cũng ra tuyên bố hoan nghênh thỏa thuận, nhấn mạnh đối thoại và tham vấn là những phương thức thiết thực để giải quyết các tranh chấp phức tạp, đồng thời khẳng định sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng nhằm củng cố lệnh ngừng bắn, xây dựng lại lòng tin và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim trước đó cùng ngày đã hoan nghênh lệnh ngừng bắn, coi đây là kết quả của nhiều ngày đàm phán và nỗ lực ngoại giao liên tục. Campuchia cho biết các bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc, Thái Lan và Campuchia dự kiến bắt đầu vòng đàm phán mới từ ngày hôm nay (28/12), tập trung vào các vấn đề biên giới.

