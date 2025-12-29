Trung Quốc điều lục quân, hải quân, không quân và lực lượng tên lửa tập trận lớn quanh Đài Loan

Đại tá Thi Nghị (Shi Yi), người phát ngôn Chiến khu Đông bộ thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, thông báo về cuộc tập trận - Ảnh: Military.cnr.cn

Ngày 29-12, quân đội Trung Quốc thông báo điều động các lực lượng lục quân, hải quân, không quân và lực lượng tên lửa xung quanh đảo Đài Loan trong khuôn khổ cuộc diễn tập mang tên "Sứ mệnh Chính nghĩa 2025", nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và đưa ra "cảnh báo nghiêm khắc" đối với các động thái đòi độc lập cho đảo Đài Loan, theo Hãng tin Reuters.

Chiến khu Đông bộ thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc cho biết cuộc diễn tập sẽ bao gồm các hoạt động bắn đạn thật vào ngày 30-12.

Thông báo được đưa ra có kèm bản đồ đánh dấu 5 khu vực xung quanh hòn đảo sẽ bị hạn chế hoạt động hàng hải và hàng không trong vòng 10 giờ, bắt đầu từ 8h sáng 30-12.

Trung Quốc đe dọa có ‘biện pháp mạnh’ trước gói vũ khí lớn kỷ lục Mỹ bán cho Đài Loan

Đây là đợt tập trận quy mô lớn thứ sáu của Trung Quốc kể từ năm 2022, sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Nancy Pelosi.

Cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đưa ra các tuyên bố cứng rắn về yêu sách lãnh thổ, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nói rằng một cuộc tấn công trong tương lai của Trung Quốc vào Đài Loan có thể khiến Tokyo đưa ra phản ứng quân sự.

Các khu vực quanh Đài Loan mà quân đội Trung Quốc thông báo sẽ tập trận - Ảnh: TÂN HOA XÃ

"Cuộc diễn tập này là cảnh báo nghiêm khắc đối với các thế lực ly khai đòi 'Đài Loan độc lập' và các thế lực can thiệp từ bên ngoài" - đại tá Thi Nghị (Shi Yi), người phát ngôn Chiến khu Đông bộ, tuyên bố.

Ông thông tin cuộc diễn tập tập trung vào huấn luyện sẵn sàng tác chiến trên biển và trên không, giành ưu thế toàn diện, phong tỏa các cảng và khu vực trọng yếu, cũng như tiến hành răn đe theo nhiều hướng.

Quân đội Trung Quốc cũng công bố một áp phích mang tên "Lá chắn Công lý: Đập tan ảo tưởng", trong đó có hình hai tấm khiên màu vàng mang biểu tượng của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc và Vạn Lý Trường Thành, cùng với ba máy bay quân sự và hai tàu chiến.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan hiện chưa bình luận.

Quân đội Trung Quốc từng huấn luyện phong tỏa các cảng quanh Đài Loan trong các cuộc tập trận năm ngoái. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Bắc Kinh công khai tuyên bố rằng cuộc diễn tập quanh hòn đảo này nhằm mục đích "răn đe" sự can thiệp quân sự từ bên ngoài.

Cuộc tập trận diễn ra sau khi Mỹ công bố gói vũ khí trị giá 11,1 tỉ USD bán cho Đài Loan, lớn nhất từ trước đến nay dành cho hòn đảo. Thương vụ này đã vấp phải sự phản đối từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng những cảnh báo rằng quân đội nước này sẽ "thực hiện các biện pháp mạnh" để đáp trả.

Tác giả: THANH BÌNH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ