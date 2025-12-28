HLV của Valencia tử nạn cùng 3 con, khi du lịch ở Indonesia

HLV Fernando Martin tử nạn trong chuyến du lịch ở Indonesia - Ảnh: Valencia FC

Theo tường thuật của báo chí Tây Ban Nha, vụ tai nạn trên xảy ra vào cuối tuần qua, khi đó Fernando Martin đang ngồi trên thuyền ra biển chơi cùng vợ, 4 người con, 1 người hướng dẫn viên và 4 thành viên thủy thủ đoàn.

Không may thời tiết xấu đã khiến chiếc thuyền bị lật tại eo biển Padar gần đảo Labuan Bajo, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Indonesia.

Vụ lật thuyền này đã khiến ông Fernando Martin cùng 3 người con mất tích, ngay sau đó công tác cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai. Khi ấy trên mạng xã hội nhiều người hâm mộ đã cùng nhau cầu nguyện điều kỳ tích sẽ đến với những nạn nhân mất tích.

Tuy nhiên điều kỳ diệu đã không đến, khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể của ông Fernando Martin và 3 người con vào ngày 28-12.

...

CLB Valencia đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến bi kịch của HLV Fernando Martin khi viết: "Chúng tôi thay mặt toàn thể gia đình Valencia, muốn gửi lời chia buồn đến gia đình và những người thân yêu của Fernando Martin".

Ban lãnh đạo Real Madrid cũng sốc về "hung tin" này: "Real Madrid bày tỏ sự kinh hoàng với bi kịch của HLV Fernando Martin. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến vợ ông Andrea và con gái ông Mar trong thời điểm vô cùng khó khăn này".

Ba người con tử nạn của ông Fernando Martin lần lượt 9, 10 và 12 tuổi. Vợ ông và người con gái út may mắn được cứu thoát trong vụ lật thuyền này.

