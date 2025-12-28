Kế toán trưởng lái 6 chiếc Porsche nhưng chưa từng dám đỗ ở cổng công ty: Phơi bày sự thật về khối tài sản 213 tỷ đồng và loạt bất động sản

Tháng 5/2025, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV-13 đưa tin về một vụ việc xảy ra tại thành phố Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang Theo thông tin từ phía doanh nghiệp, ông Trương làm việc nhiều năm tại công ty với vai trò kế toán trưởng.

Trong một thời gian dài, người đàn ông này luôn sống khá kín tiếng, ít khi thể hiện sự giàu có. Tuy nhiên, những dấu hiệu bất thường dần xuất hiện khi nhiều nhân viên phát hiện ông thường xuyên lái xe sang đi làm, nhưng lại không bao giờ đỗ xe trong khuôn viên công ty. Thay vào đó, ông Trương gửi xe ở các bãi đỗ bên ngoài hoặc lái xe tới những địa điểm cách xa trụ sở rồi mới đi bộ vào làm việc.

Điều khiến nhiều người nghi ngờ hơn là việc ông Trương liên tục thay đổi xe. Có thời điểm, chỉ trong vài tuần, ông đã xuất hiện với những mẫu xe khác nhau, tất cả đều thuộc phân khúc cao cấp. Qua quá trình theo dõi nội bộ, ban lãnh đạo công ty phát hiện ông Trương thực tế sở hữu tới 10 chiếc ô tô, trong đó có 6 chiếc Porsche, cùng nhiều dòng xe sang đắt tiền khác. Số xe này được gửi rải rác ở nhiều bãi đỗ, thậm chí một số còn mang biển số địa phương khác. Để tránh bị chú ý, ông Trương thuê riêng một nhà kho để cất giữ xe và chỉ sử dụng phương tiện bình thường khi về nhà.

Sự việc chỉ thực sự bị phanh phui khi một nhân viên quản lý kho vô tình phát hiện số lượng xe bất thường và báo lên cơ quan chức năng. Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát thành phố Hải Ninh lập tức vào cuộc điều tra. Kết quả cho thấy, ông Trương đã đứng tên mua xe thông qua người thân và bạn bè để che giấu nguồn gốc tài sản. Đồng thời, kiểm tra sổ sách tài chính của công ty cho thấy nhiều khoản tiền bị thất thoát nghiêm trọng trong thời gian dài.

Ngoài Porsche, ông Trương còn sở hữu nhiều loại xe sang khác



Trước những bằng chứng rõ ràng, ông Trương buộc phải thừa nhận hành vi chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp. Cơ quan điều tra xác định trong nhiều năm, lợi dụng vị trí kế toán trưởng, ông đã tham ô tổng cộng hơn 57 triệu NDT (khoảng 213 tỷ đồng). Số tiền này được sử dụng để mua ô tô hạng sang, bất động sản, cổ phiếu và trang sức cao cấp…

Phó đội trưởng Đội điều tra tội phạm kinh tế Công an thành phố Hải Ninh cho biết, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 10 chiếc ô tô các loại, trong đó có 6 chiếc Porsche. Đây đều là tài sản có giá trị lớn, vừa là tang vật của vụ án, vừa liên quan trực tiếp đến việc thu hồi thiệt hại cho doanh nghiệp bị hại.

...

Từ cuối năm 2023, thành phố Hải Ninh đã triển khai mô hình “xử lý trước tài sản vụ án”, cho phép bán đấu giá sớm các tài sản có nguy cơ mất giá như ô tô, nhằm hạn chế thiệt hại kinh tế. Trong vụ án của ông Trương, cơ quan công an phối hợp với viện kiểm sát và tòa án, đồng thời nhận được sự đồng thuận của bị can, tiến hành bán đấu giá trước 8 chiếc xe có đầy đủ giấy tờ pháp lý.

Một công ty đấu giá tư pháp được chỉ định thực hiện quá trình này. Kết quả, tổng số tiền thu được từ 8 chiếc xe vượt quá 5 triệu NDT, tương đương khoảng 18 tỷ đồng. Đáng chú ý, một chiếc Porsche được niêm phong hơn 6 tháng vẫn bán được với giá 1,27 triệu NDT, chỉ giảm khoảng 10% so với giá ban đầu. Toàn bộ số tiền thu được đã được chuyển trả trực tiếp cho doanh nghiệp bị hại ngay sau khi người mua hoàn tất thanh toán.



Đại diện công ty dệt may cho biết, việc được hoàn trả một phần lớn tài sản trước khi xét xử đã giúp doanh nghiệp nhanh chóng ổn định dòng tiền, tránh nguy cơ gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhờ thái độ hợp tác, thừa nhận hành vi phạm tội và chủ động đồng ý xử lý tài sản để khắc phục hậu quả, ông Trương được tòa án xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự. Ngày 20/3/2025, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Ninh tuyên phạt ông 12 năm tù về tội tham ô tài sản, kèm theo khoản tiền phạt 800.000 NDT và nghĩa vụ bồi thường 40 triệu NDT cho công ty.

Ông Trương không kháng cáo và chấp nhận bản án. Các tài sản còn lại liên quan đến vụ án tiếp tục được tòa án xử lý theo quy định pháp luật.

(Theo Baijiahao)

Tác giả: Nguyên An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn