Xe khách chở đoàn thiện nguyện lật khiến 18 người thương vong: Xe mất phanh

Ngày 28-12, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cho biết đã có kết quả điều tra ban đầu về vụ tai nạn khiến 9 người chết, 9 người bị thương tại xã Phình Hồ.

Hiện trường chiếc xe khách bị lật...

... và chiếc xe khách sau khi được lực lượng cứu nạn, cứu hộ lật trở lại. Ảnh: CACC

Kết quả xác minh, điều tra sơ bộ bước đầu xác định phương tiện xe ô tô khách BKS 29B-614.xx trong quá trình di chuyển xuống dốc thì mất phanh đột ngột, sau đó đâm vào hộ lan và bị lật ngược. Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm 2 đoạn cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành giám định kỹ thuật phương tiện đối với xe ô tô 29B-614.xx và tập trung xác minh, điều tra, giải quyết vụ việc trên bảo đảm chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo các chủ phương tiện, lái xe khi di chuyển trên địa bàn miền núi cần kiểm tra đảm bảo an toàn kỹ thuật của phương tiện, đồng thời cần trao đổi với chính quyền cơ sở hoặc lực lượng công an cơ sở để trao đổi thông tin nhằm đảm bảo an toàn các điều kiện khi tham gia giao thông như địa hình, thời tiết… để hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27-12, xe ô tô BKS 29B-614.xx chở đoàn thiện nguyện do ông Đ.Đ.T. (SN 1960, trú Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ. Khi đến km 35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ) thì va chạm hộ lan (tôn lượn sóng) khoảng 50 m, dẫn đến phương tiện bị lật úp phía lề đường phải theo hướng xã Hạnh Phúc đi xã Phình Hồ.

Hậu quả làm 9 người tử vong, 9 người bị thương, xe ô tô bị hư hỏng nặng. Được biết, trong các nạn nhân gặp nạn có nhiều người là giáo viên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động