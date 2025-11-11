'Phú bà Cần Thơ' Ngân Collagen khoe cơ ngơi mới hoành tráng giữa ồn ào

Ngân Collagen khoe công trình mới của hai vợ chồng cô sắp hoàn thiện. Ảnh cắt từ clip.

Trên kênh TikTok vừa mở lại cách đây không lâu, Ngân Collagen (tên thật Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995) đăng tải video quay cảnh một tòa nhà cao tầng đang thi công và giới thiệu đó là công ty của chồng - Lê Trung. Cô viết kèm: "Vinh quang không phải là không bao giờ thất bại, mà là cách chúng ta đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. Thành quả cuối năm 2025".

Theo phần giới thiệu trên mạng xã hội, công ty của chồng Collagen là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất. Ở phần bình luận dưới clip, khi một tài khoản hỏi "Công ty sắp xong rồi hả chị?", Ngân Collagen đáp "Đúng rồi em". Một người khác hỏi về căn nhà của bố mẹ cô, Ngân cũng xác nhận đã hoàn thiện.

Gần đây, cái tên Ngân Collagen liên tục bị "réo" trên truyền thông khi một số sản phẩm giảm cân cô quảng cáo đang bị cơ quan chức năng kiểm tra.

Ngân Collagen xác nhận xây xong nhà cho bố mẹ. Ảnh: Trần Thị Bích Ngân/TikTok.

Cụ thể, ngày 5/11, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thông tin đang phối hợp các đơn vị liên quan để xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo một số sản phẩm thực phẩm, trong đó có các sản phẩm giảm cân gắn với tên tuổi Ngân Collagen. Sở cũng khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm giảm cân do người này quảng cáo.

...

Bất chấp thông báo này, các kênh bán hàng của thương hiệu N-Collagen vẫn hoạt động bình thường. Trên TikTok, một người được giới thiệu là giám đốc - Thảo Collagen - vẫn xuất hiện trong các buổi livestream quảng bá sản phẩm.

Đáng chú ý, dưới một video đăng cùng ngày, Ngân Collagen lên tiếng phản hồi về ồn ào liên quan đến sản phẩm giảm cân: "Chị nói nhiều lần rồi. Bên chị đã làm việc với cơ quan chức năng từ tháng 6 và đã hoàn tất nghĩa vụ. Khi làm việc, chị cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý, không còn hợp tác với nhà máy cũ. Bên chị đã ngừng bán, cơ quan cũng biết, nên không hiểu vì sao vẫn ra thông báo người dân không dùng sản phẩm".

Ngân Collagen nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ hình ảnh nữ doanh nhân trẻ giàu có, thường xuyên xuất hiện bên biệt thự trăm tỷ, xe sang, túi hiệu và kim cương. Cô hiện là người sáng lập, kiêm CEO Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen, chuyên phân phối các sản phẩm làm đẹp, nổi bật là "kẹo táo thải mỡ bụng" và "N-Collagen Chanh Plus".

Trước đó, vào tháng 5, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đề nghị kiểm tra, xác minh và lấy mẫu hai sản phẩm nêu trên để kiểm nghiệm chất lượng.

Kết quả rà soát trên phần mềm dịch vụ công cho thấy hai sản phẩm này chưa được Cục An toàn thực phẩm cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cũng như giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định. Điều này đồng nghĩa với việc việc lưu hành và quảng cáo các sản phẩm trên chưa hoàn toàn tuân thủ thủ tục pháp lý.

Tác giả: Hoàng Hoàng

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn