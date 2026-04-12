Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố 'tin xấu' sau đàm phán 21 giờ với Iran

Sau các cuộc đàm phán kéo dài 21 giờ với Iran ở thủ đô Islamabad của Pakistan từ ngày 11/4, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sáng nay (12/4) thông báo hai bên không đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. "Họ đã lựa chọn không chấp nhận các điều khoản của chúng tôi", ông Vance phát biểu.

Phó Tổng thống Mỹ phát biểu tại họp báo sáng 12/4, phía sau ông là hai đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff. Ảnh: NYTimes

"Tin xấu là chúng ta chưa đạt được thỏa thuận, và tôi nghĩ đó là tin xấu với Iran nhiều hơn là với Mỹ. Vì vậy, chúng tôi sẽ trở về Mỹ. Chúng tôi đã nói với họ về lằn ranh đỏ, những điều chúng tôi có thể và không thể nhượng bộ. Chúng tôi đã nói rõ hết mức có thể", ông Vance thông tin.

Theo Phó Tổng thống Mỹ, dù không đạt thỏa thuận, nhưng nhờ nỗ lực của Pakistan, "Mỹ và Iran đã có một số cuộc thảo luận thực chất. Đó là một tin tốt".

Ông Vance cho biết thêm, phái đoàn Mỹ sẽ rời Islamabad với "một đề xuất cuối cùng". "Chúng ta sẽ xem liệu người Iran có chấp nhận nó hay không", ông nói và rời phòng họp báo. New York Times cho hay, Phó Tổng thống Mỹ đã không trả lời câu hỏi về tương lai xung đột cũng như vấn đề eo biển Hormuz.

Iran chưa bình luận về thông tin của Mỹ. Theo Reuters, phái đoàn Iran tham gia đàm phán gồm Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf, Ngoại trưởng Abbas Araqchi, Thư ký Hội đồng Quốc phòng Tối cao Ali Akbar Ahmadian và nhiều quan chức chủ chốt. Đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu cùng hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner.

Đây là lần đầu tiên Mỹ và Iran đàm phán trực tiếp từ năm 2015, thời điểm hai nước tìm kiếm thỏa thuận hạt nhân dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Phó Tổng thống JD Vance là nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Mỹ từng tham gia một cuộc đàm phán trực tiếp với Iran kể từ năm 1979.

Trước khi đàm phán kết thúc, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ và Iran đang có "các cuộc đàm phán rất sâu rộng" và không nêu chi tiết. Tuy nhiên, ông nói rằng: "Với tôi, việc Iran có đạt được thỏa thuận hay không không quan trọng. Chúng ta sẽ thắng dù thế nào đi nữa".

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân