Israel thả 4.000 quả bom xuống Iran, Tehran chưa sử dụng vũ khí tối tân nhất

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đêm qua cho biết, kể từ đầu xung đột ngày 28/2, không quân Israel đã thả tổng cộng hơn 4.000 quả bom xuống Iran, bằng tổng số bom Israel sử dụng trong cuộc chiến 12 ngày với Iran tháng 6/2025. Các máy bay chiến đấu Israel đã tiến hành tổng cộng 1.600 phi vụ, tập kích hàng nghìn mục tiêu tại Iran, trong đó có 300 bệ phóng tên lửa.

Khói và bụi cuộn lên sau các vụ nổ tại Lebanon trong lúc lực lượng Hezbollah giao tranh với Israel. Ảnh: Reuters

Về một số hoạt động tác chiến đáng chú ý trong ngày 3/3, người phát ngôn IDF, Chuẩn tướng Effie Defrin cho biết không quân Israel đã tập kích một địa điểm hạt nhân bí mật của Iran gần thủ đô Tehran. Ông Defrin khẳng định cơ sở hạt nhân dưới lòng đất này, là nơi một nhóm các nhà khoa học hạt nhân Iran đang bí mật phát triển bom hạt nhân.

Trước đó, IDF cũng thông báo đã tập kích một địa điểm ở thành phố Qom, phía Nam Tehran, là nơi diễn ra cuộc họp bầu Đại giáo chủ mới của Hội đồng Chuyên gia – tổ chức gồm 88 thành viên là các Giáo sỹ tên tuổi tại Iran. Tuy nhiên, kết quả đòn tấn công chưa được xác thực.

Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông (CENTCOM) thông báo trong 4 ngày qua, lực lượng Mỹ đã tập kích hơn 1.700 mục tiêu tại Iran. CENTCOM khẳng định trong số các mục tiêu bị tấn công có các tàu hải quân, tàu ngầm, các cơ sở chế tạo tên lửa chống hạm, cùng các trung tâm Chỉ huy và các trung tâm Kiểm soát của quân đội Iran.

...

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Iran tuyên bố rằng nước này sẵn sàng cho một chiến dài hơi với Mỹ và Israel. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng Iran khẳng định Tehran vẫn chưa sử dụng đến loại vũ khí tối tân nhất của mình. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, ông Reza Talaei-Nik nói rằng Iran không có ý định triển khai tất cả những vũ khí và thiết bị tiên tiến, ngay trong những ngày đầu chiến sự. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các vũ khí tân tiến nhất của Iran chưa được tiết lộ.

Tại chiến trường Lebanon, lực lượng Hezbollah tối qua nhận trách nhiệm đã thực hiện các vụ phóng rocket mới về phía Israel, mục tiêu tấn công là thành phố Tel Aviv, thành phố cảng Haifa và khu vực Cao nguyên Golan. Giới chức Israel xác nhận có một người bị thương trong các đòn tấn công của Hezollah. Ở chiều ngược lại, không quân Israel tiến hành nhiều đợt tập kích dữ dội vào các mục tiêu Hezbollah trên khắp Lebanon, trong đó có khu vực thủ đô Beirut, thành phố Sidon và thành phố Tyre. Các đòn không kích được cho là đã gây nhiều thương vong, nhưng chưa rõ số lượng cụ thể.

Về tình hình tại các nước láng giềng của Iran, truyền thông khu vực cho biết, nhiều tiếng nổ lớn tiếp tục được ghi nhận tại các thành phố Doha của Qatar, Dubai và Abu Dhabi của UAE, và thành phố Erbil, thủ phủ của người Kurd ở phía Bắc Iraq, trong ngày hôm qua. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ cũng như thiệt hại gây ra, chưa được công bố. Trước đó, Iran bị cáo buộc đã phóng tên lửa và UAV vào hàng loạt quốc gia khu vực có đặt căn cứ Mỹ, như biện pháp trả đũa chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.

Trên mặt trận ngoại giao, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc đã lên án và chỉ trích gay gắt việc Mỹ quyết định phát động tấn công quân sự chống Iran khi đàm phán giữa hai bên đang diễn ra. Trong một tuyên bố, Đại sứ Iran Ali Bahreini khẳng định Tehran không lựa chọn chiến tranh, mà là bên bị áp đặt chiến tranh. Cũng trong tuyên bố, Đại diện Iran tại Liên hợp quốc nêu rõ nước này không thể để Mỹ sử dụng các căn cứ đặt tại các quốc gia Vùng Vịnh, làm bàn đạp tấn công Iran.

Về phản ứng của các quốc gia khu vực, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm qua cho rằng việc Iran trả đũa Mỹ và Israel, bằng các tấn công vào các nước Vùng Vịnh là chiến lược sai lầm tệ hại. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nếu Iran tiếp tục các cuộc tấn công, các nước Vùng Vịnh có thể sẽ đáp trả. Nguy cơ xung đột lan rộng đáng lo ngại.

Tác giả: Bá Thi

Nguồn tin: vov.vn