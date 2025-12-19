Vingroup khởi công khu đô thị lớn nhất từ trước đến nay

Trong số 234 dự án khởi công, khánh thành sáng 19/12, Tập đoàn Vingroup góp mặt với 11 công trình, từ đô thị, hạ tầng, nhà ở xã hội, công nghiệp đến dịch vụ. Đáng chú ý có dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội.
Chủ trương xây dựng dự án được HĐND TP Hà Nội thông qua ngày 14/12, xác định tổng vốn đầu tư trên 925.000 tỷ đồng, quy mô dự án hơn 9.171 ha - diện tích lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.
"Siêu" đô thị thể thao này sẽ được triển khai trên địa bàn 11 xã gồm Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa, nằm ở khu vực phía Nam Hà Nội.
Điểm nhấn của dự án nằm ở công trình cấp quốc gia - Sân vận động Trống Đồng triển khai trên diện tích 73,3 ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế là sân vận động đạt chuẩn FIFA có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới. Dự kiến, sân vận động Trống Đồng sẽ được hoàn thành vào tháng 8/2028.
Khu đô thị thể thao Olympic cũng là một trong 4 khu đô thị được Vingroup và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái khởi công sáng nay, bên cạnh Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh (hơn 4.100 ha), Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (1.254 ha), Khu đô thị phường Sông Trí, Hà Tĩnh (84 ha).
Địa điểm khởi công dự án Khu đô thị thể thao Olympic cũng được chọn là điểm cầu trung tâm trong buổi lễ sáng nay. Tham dự trực tiếp tại điểm cầu có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính...
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết tiếp nối thành công của 2 ngày lễ khởi công, khánh thành đợt trước, hôm nay cả nước tiếp tục tổ chức khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình trọng điểm. Đây là những công trình, dự án quy mô lớn, phức tạp, đóng vai trò đặc biệt, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.
Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup xuất hiện từ sớm tại sự kiện.
Vingroup đặt mục tiêu dự án Khu đô thị này sẽ mở ra hướng phát triển đô thị thể thao kết hợp với giao thông công cộng hiện đại.
Thời gian qua, nhà thầu của Vingroup liên tục tuyển dụng lao động với quy mô lớn nhằm đảm bảo nhân lực cho loạt dự án Tập đoàn đang triển khai từ Bắc vào Nam. Chỉ tính riêng từ đầu năm, Vingroup liên tục khởi công các đại đô thị như dự án lấn biển Cần Giờ, Phước Vĩnh Tây, Đan Phượng... tổng quy mô hàng nghìn ha.
Tác giả: Thủy Tiên - Đinh Hà
Nguồn tin: znews.vn