Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại Hà Tĩnh

Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông trên cao, trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh trong những ngày vừa qua đã có mưa, riêng khu vực đồng bằng ven biển phía Nam mưa rất to, kéo dài liên tục trong nhiều ngày đã gây ngập úng cục bộ tại một số địa bàn.

Phó Thủ tướng Chính Phủ Mai Văn Chính và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại Hà Tĩnh.

Từ đêm 30 rạng sáng 31/10, tại nhiều khu vực tại Khu kinh tế Vũng Áng, thuộc các phường Hoàng Sơn, Sông Trí và Vũng Áng đã bị ngập sâu, nước dâng cao bất ngờ trong đêm khiến người dân không kịp trở tay. Lực lượng Công an, quân sự phối hợp với chính quyền địa phương, sử dụng phương tiện chuyên dụng để di dời tài sản và người ra khỏi vùng nguy hiểm.

Sáng 31/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã trực tiếp có mặt tại phường Vũng Áng để kiểm tra, chỉ đạo công tác sơ tán dân và ứng phó mưa lũ. Tại hiện trường, Phó Thủ tướng đã thị sát các điểm ngập nặng, thăm hỏi người dân đang được sơ tán, động viên lực lượng tuyến đầu.

Lực lượng Công an phối hợp di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Đồng chí yêu cầu lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương khẩn trương hoàn tất công tác di dời, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho nhân dân; không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu nước sinh hoạt tại các điểm tránh trú lũ.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chính quyền và người dân tuyệt đối không được chủ quan. Chính quyền cơ sở phải nắm chắc tình hình từng hộ dân, nhất là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai; kịp thời ứng cứu và đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống.

Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ khiến người dân không kịp trở tay, lực lượng Công an phải xuyên đêm giúp nhân dân ứng phó.

Nhiều khu vực bị ngập sâu trong đêm, lực lượng Công an, Quân sự phải hỗ trợ nhân dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Lực lượng Công an hỗ trợ đưa bé sơ sinh 6 tháng tuổi cùng gia đình vượt mưa lũ đến nơi an toàn.

Trước đó, từ chiều và xuyên đêm 30/10, chính quyền phường Vũng Áng đã chủ động huy động lực lượng xuống địa bàn, kiểm tra từng khu vực xung yếu, hỗ trợ sơ tán và đảm bảo an toàn cho người dân. Trong mưa lớn, hình ảnh các lực lượng Công an, Quân sự, dân quân tự vệ phối hợp sơ tán người dân, vận chuyển nhu yếu phẩm và hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa đã để lại nhiều xúc động. Đến thời điểm hiện tại, các lực lượng tại chỗ đang tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, nỗ lực ba cùng” với dân – cùng ở, cùng làm, cùng vượt qua mưa lũ.

Cũng trên địa bàn phường Vũng Áng, mưa lớn kéo dài đã khiến đê Cơn Trè trên địa bàn xuất hiện khu vực sạt lở và thấm nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho khu vực dân cư hạ du. Nắm được thông tin, lực lượng Công an, Quân sự và các đơn vị chức năng đã tập trung để khắc phục sự cố. Trong sáng 31/10, các lực lượng đang khẩn trương gia cố thân đê, đặt bao tải đất và vật liệu chống thấm, đồng thời phân luồng đảm bảo an toàn khu vực.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực vá đê Cơn Trè trên địa bàn phường Vũng Áng.

Các phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro cũng được kích hoạt sẵn sàng, bảo đảm xử lý kịp thời mọi tình huống. Trong điều kiện thời tiết còn diễn biến khó lường, các lực lượng vẫn bám đê, bám hiện trường, dốc toàn lực để giữ vững tuyến phòng hộ quan trọng này.

Tại phường Hoành Sơn, mưa lớn cũng đã gây ngập lụt cục bộ tại nhiều khu vực, Công an phường Hoành Sơn phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng, Quân sự, dân quân tự vệ khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản và người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Đồng thời khơi thông cống rãnh, miệng thu nước để giảm nhanh mực nước tại các điểm ngập.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài những ngày qua, gây ngập úng tại nhiều địa bàn thuộc phía Nam Hà Tĩnh khác như phường Sông Trí, Hải Ninh, các xã Cẩm Duệ, Cẩm Lạc… nước dâng cao nhanh gây ngập lụt cục bộ, lực lượng Công an đã chủ động triển khai nhiều biện pháp giúp dân phòng, chống mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đến trưa ngày 31/10, về cơ bản người dân tại các vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lụt tại các phường, xã phía Nam Hà Tĩnh đã được hỗ trợ đến nơi trú ẩn an toàn.

Cụ thể, ngay từ khi có dự báo thời tiết xấu, Công an các địa phương đã huy động 100% quân số trực, phối hợp với chính quyền cơ sở rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất để kịp thời di dời người dân đến nơi an toàn. Tại các điểm ngập cục bộ, lực lượng Công an túc trực 24/24h, hướng dẫn, cảnh báo phương tiện qua lại, hỗ trợ người dân neo đậu tàu thuyền, gia cố nhà cửa, di chuyển tài sản.

Những việc làm thiết thực, kịp thời của lực lượng Công an cơ sở đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, thể hiện rõ tinh thần “vì dân phục vụ”, luôn sát cánh cùng người dân trong mọi hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn