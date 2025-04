Ô tô mất lái lao xuống giếng sâu khiến 9 người trên xe tử vong

Your browser does not support the video tag.

Theo Indiatoday, 10 người đã tử vong tại quận Mandsaur của bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, sau khi một chiếc xe chở 13 người rơi xuống giếng vào chiều 27/4, các quan chức cho biết.

Vụ việc xảy ra tại làng Kachariya và một hoạt động cứu hộ có sự tham gia của Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF) và các đơn vị khác đang được tiến hành.

Hiện trường vụ tai nạn.

...



Phó Bộ trưởng Jagdish Devda, người đã nhanh chóng đến hiện trường, cho biết tài xế dường như đã mất kiểm soát chiếc xe ô tô, sau đó xe lao ra khỏi đường và rơi xuống giếng. Giếng có khí độc.

"Có 13 người, bao gồm 2 trẻ em trong xe. Bốn người đã được cứu và đưa đến bệnh viện. Hoạt động cứu hộ hiện đang được ưu tiên. Có khí độc trong giếng", Jagdish Devda cho biết.

"Có 13 hành khách bên trong xe. Chúng tôi đã nhận được thông tin rằng 9 người đã thiệt mạng. Một chiến sĩ dũng cảm trong làng đã thực hiện chiến dịch cứu hộ và cứu sống nhiều người, cũng đã tử nạn trong quá trình này. Tổng cộng có 10 người đã tử nạn và 4 người được cứu sống...", Manoj Kumar Singh, DIG, Mandsaur cho biết khi trả lời hãng thông tấn ANI.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn