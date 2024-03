Nữ Phó Chủ tịch xã ở Hà Giang chiếm đoạt tiền tặng thưởng Huy hiệu Đảng

Bà N.T.L. đang là công chức Văn phòng Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang. Kết quả điều tra xác định, trong 2 năm (2021-2022), N.T.L. là công chức Văn phòng Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình chiếm đoạt gần 75 triệu đồng từ tiền tặng thưởng Huy hiệu Đảng do Tỉnh ủy Hà Giang cấp cho các cá nhân.

Cơ quan chức năng thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà N.T.L. (Ảnh: VKSND tỉnh Hà Giang)





Ngoài ra, bà L. còn chiếm đoạt 95 triệu đồng UBND huyện Bắc Quang cấp hỗ trợ chương trình trồng ngô sinh khối vụ đông năm 2022 mà bà này có trách nhiệm quản lý. Tại cơ quan điều tra, N.T.L đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và trả lại tổng số tiền chiếm đoạt. Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

...

Trước đó, Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, ngày 28.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1967, là Giám đốc công ty TNHH Vạn Phúc, trú tại: Tổ 7, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên theo qui định tại khoản 2, Điều 227 Bộ Luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, năm 2023, Nguyễn Thị Hòa với vai trò là Giám đốc công ty TNHH Vạn Phúc đã lợi dụng chủ trương của UBND tỉnh về việc chấp thuận các điểm khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ Chương trình nông thôn mới nằm trên địa bàn tỉnh Hà Giang để khai thác đá bán ra ngoài thị trường với số lượng lớn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Tác giả: Khánh Ngân

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn