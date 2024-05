Những hình ảnh lạ mắt về phi đội trực thăng cùng 12.000 người oai hùng tại Điện Biên

Your browser does not support the video tag.

CLIP đội trực thăng cùng 12.000 người oai hùng tại Điện Biên

Đáng chú ý, nhiều ngày qua hình ảnh biên đội trực thăng treo Quốc kỳ Việt Nam và cở Đảng liên tiếp xuất hiện trên bầu trời Điện Biên.

Trong tiết trời nắng nóng tại TP Điện Biên Phủ, biên đội trực thăng bay qua Sân vận động, qua nhiều con đường, tuyến phố rợp cờ hoa, xuyên qua những tia nắng chói chang.

Cùng với biên đội trực thăng, ngày 3/5, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, chương trình sơ duyệt diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người cũng được diễn ra.

Trong đó, lực lượng của Bộ Quốc phòng tham gia có: Pháo lễ, lực lượng không quân bay chào mừng. Lực lượng đứng trên sân gồm tiêu binh lễ đài và 5 khối đứng. Lực lượng diễu binh, diễu hành, gồm khối nghi trượng, 16 khối diễu binh và khối dân công hỏa tuyến.

Ảnh. ANĐB

Lực lượng của Bộ Công an tham gia có 2 khối đứng trên sân và 9 khối diễu binh, diễu hành. Lực lượng của tỉnh Điện Biên có 3 khối nghi trượng, khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc và các khối diễu hành quần chúng, cùng 20 khối đứng làm nền trên sân.

Lễ diễu binh, diễu hành chính thức sẽ được tổ chức vào sáng ngày 7/5 tại Sân Vận động tỉnh Điện Biên. Tham gia Lễ diễu binh, diễu hành có 04 lực lượng: Lực lượng pháo lễ, Lực lượng Không quân bay chào mừng, lượng lượng diễu binh, diễu hành, Lực lượng đứng trên sân hơn 12.000 người. Trong đó điểm nhấn của Lễ diễu binh, diễu hành đó là có sự tham gia của Lực lượng pháo lễ gồm 18 khẩu lựu pháo 105 và 12 Máy bay trực thăng bay qua khán đài của Lực lượng Không quân. Chương trình Lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu bằng 21 loạt pháo trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tác giả: Thanh Sơn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn