Xe của Honda giá 300 triệu khiến thị trường dậy sóng: Thay thế 2 mẫu bị 'khai tử' tại Việt Nam?

Honda WR-V gây sốt

Tháng 3 năm 2024, Honda đã trình làng mẫu SUV cỡ nhỏ Honda WR-V dành cho thị trường Nhật Bản. Đây là mẫu xe đầu tiên của Honda sản xuất tại Ấn Độ được xuất khẩu sang thị trường này. Đáng chú ý, sau 1 tháng ra mắt, thay vì mức 3.000 chiếc như kỳ vọng, Honda WR-V đã có mức doanh số không tưởng, cao gấp 4 lần khi chốt được 13.000 đơn hàng.

Không chỉ ở Nhật Bản, mẫu xe này cũng từng gây sốt khi xuất hiện tại nhiều quốc gia khác.

Tại Ấn Độ, Honda WR-V là một trong những mẫu xe bán chạy nhất. Hãng đã nhận được 20.000 lượt đặt hàng chỉ trong vòng 100 ngày kể từ khi ra mắt. Hãng Honda cũng đã bán được gần trăm nghìn chiếc WR-V tại thị trường đông dân nhất thế giới này.

Cuối năm 2022, Honda chính thức mở bán tại thị trường Đông Nam Á, điểm đến đầu tiên là Indonesia. Mẫu xe của Honda nhanh chóng gây sốt tại xứ sở vạn đảo. Về doanh số trong nửa đầu năm 2023, Honda WR-V đã vượt qua đối thủ sừng sỏ là Toyota Raize. Cụ thể, Honda WR-V bán được 11.493 xe tại Indonesia, trong khi đối thủ đồng hương chỉ đạt doanh số 8.815 xe.

Tháng 3 năm 2023, mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ WR-V được ra mắt ở thị trường Thái Lan.

Tháng 7 năm 2023, Honda WR-V hoàn toàn mới được giới thiệu tại thị trường thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á là Malaysia. Dòng xe SUV này sẽ được lắp ráp nội địa tại Malaysia từ quý 3/2023. Sau khi ra mắt,hiện đã có hơn 2.500 đơn hàng tại thị trường này.

Với việc Honda WR-V 2023 đã cập bến 3 nước thị trường Đông Nam Á, hy vọng Việt Nam sẽ là điểm dừng chân tiếp theo của mẫu SUV cỡ nhỏ này.

Nếu về Việt Nam, Honda WR-V sẽ là đối thủ trực tiếp của Toyota Raize và Kia Sonet.

Về giá bán

Honda WR-V có 3 phiên bản gồm X, Z và Z+ với giá bán dao động trong khoảng từ 2.098.800 - 2.489.300 Yên, tương đương khoảng 326 – 387 triệu đồng. Mức giá tại Nhật Bản này thậm chí còn rẻ hơn cả những mẫu xe hạng A tại thị trường Việt Nam như Kia Morning hay Hyundai Grand i10.

Tuy nhiên nếu về Việt Nam, mức giá của Honda WR-V có thể sẽ ngang hàng với các đối thủ như Toyota Raize có mức giá từ 498 triệu, Kia Sonet từ 519 triệu đồng.

Về kích thước

Honda WR-V sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.325 mm x 1.790 mm x 1.650 mm, khoảng sáng gầm xe là 195 mm. Chiều dài cơ sở 2485 (mm).

Toyota Raize có ngoại hình nhỏ gọn với kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4030 x 1710 x 1605 mm, khoảng sáng gầm xe 200 mm. Chiều dài cơ sở 2.525 mm, lớn nhất trong phân khúc và gần tương đương với các mẫu xe hạng B.

Kia Sonet có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.120 x 1.790 x 1.642 mm. Khoảng sáng gầm xe 205 mm tương đương một vài mẫu crossover cỡ C. Sonet có chiều dài cơ sở 2.500 mm.

Có thể thấy, mẫu SUV của Honda có kích thước vượt trội hơn hẳn so với 2 đối thủ, nhất là chiều dài và chiều rộng. Tuy nhiên, Honda WR-V có trục cơ sở ngắn hơn 40 mm so với Toyota Raize và ngắn hơn 15 mm so với Kia Sonet.

Kích thước 3 mẫu xe Honda WR-V, Toyota Raize và Kia Sonet

Về mặt động cơ

Cung cấp sức mạnh cho Honda WR-V là động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.5L có công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Động cơ này sẽ đi kèm với hộp số tự động CVT tiêu chuẩn và không có tùy chọn số sàn. So với hai đối thủ trực tiếp là Toyota Raize (98 mã lực, 140 Nm) và Kia Sonet (113 mã lực, 144 Nm), Honda WR-V có hiệu suất vượt trội hơn.

Động cơ 3 mẫu xe Honda WR-V, Toyota Raize và Kia Sonet

Về tiêu hao nhiên liệu

Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của Honda WR-V là 5,99 lít/100 km. Trong khi ở Toyota Raize là 6,61 lít/ 100km và Kia Sonet là 5,7 lít/100km.

Về trang bị

WR-V sở hữu nhiều trang bị hiện đại không thua kém 2 đối thủ trong phân khúc như hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng mới với các nút vật lý đặt ở bên phải.

Honda WR-V hoàn toàn mới có bố cục bảng điều khiển tương tự như BR-V với các cửa gió điều hòa trung tâm gợi nhớ đến mẫu CR-V hiện hành. Màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, tích hợp kết nối Android Auto và Apple CarPlay.

Thậm chí, Honda WR-V còn có cửa sổ trời chỉnh điện và sạc điện thoại không dây, tùy thị trường phân phối.

Về an toàn

Đáng chú ý, Honda cung cấp gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing dành cho phiên bản cao nhất của WR-V, một trang bị mà các đối thủ trong phân khúc của mẫu xe này không có. Phiên bản WR-V RS Sensing sẽ có gói an toàn chủ động Honda Sensing cung cấp các tính năng như hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng khi theo dõi tốc độ thấp và cảnh báo va chạm phía trước cùng các tính năng khác.

Với việc Honda WR-V được ra mắt tại 3 nước Đông Nam Á, không loại trừ khả năng mẫu xe này sẽ được giới thiệu tại Việt Nam trong tương lai gần. Nhất là khi trước đó, mẫu Honda Jazz đã được "khai tử" từ năm 2020 và chưa có sự thay thế, còn Honda Brio từ 2022 cũng đã âm thầm biến mất khỏi thị trường Việt Nam do không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5.

