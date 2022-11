NÓNG: Bắt đối tượng giết nữ chủ quán cà phê đeo nhiều vàng

Chiều 28-11, Công an tỉnh Long An cho biết đã bắt giữ đối tượng giết chủ quán tại xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Như đã thông tin, chiều 25-11, người dân phát hiện thi thể có nhiều vết đâm, nằm trên nền nhà tại một quán cà phê ở ấp 3, xã Long An, huyện Cần Giuộc. Nạn nhân được xác định là bà H.H.D (41 tuổi; ngụ tỉnh Cà Mau).

Đối tượng Trương Công Minh



Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo người nhà và những người dân gần đó cho biết thường ngày nạn nhân đeo nhiều vòng vàng, tuy nhiên qua kiểm tra trên thi thể thì không còn.

...

Xác định đây là vụ án mạng nên cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản; đồng thời tập trung lực lượng, phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an và công an các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt hung thủ.

Đến 10 giờ 30 phút ngày 27-11, công an đã bắt giữ Trương Công Minh (38 tuổi; ngụ xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận ngày 25-11 đã đến quá cà phê của bà D. uống nước rồi xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Minh dùng dao đâm vào lưng bà D. 2 nhát dẫn đến tử vong, sau đó chiếm đoạt nhiều nữ trang và hơn 8 triệu đồng của nạn nhân rồi trốn lên Đồng Nai.

Tác giả: HÀ LONG

Nguồn tin: Báo Người Lao Động