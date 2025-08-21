Mâu thuẫn khi nhậu, thợ hồ bị con chủ quán đâm tử vong

Trước đó, khoảng 20h ngày 20/8, ông Quang cùng nhóm thợ xây tới quán Sân Vườn, thôn Tâm Lâm 4, xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng nhậu. Tại đây, ông Quang xảy ra mâu thuẫn với Quách Đình Tuấn (SN 1995), con trai chủ quán dẫn tới hai bên lớn tiếng, xô xát.

Lực lượng chức năng dẫn giải Quách Đình Tuấn tới dựng lại hiện trường vụ án.

...

Được mọi người can ngăn, ông Quang bỏ về lán trại của mình, cách đó khoảng 80m. Tuấn cầm dao đuổi theo, đâm một nhát trúng ngực ông Quang khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Khoảng 22h cùng ngày, Quách Đình Tuấn đã đến Công an xã Đinh Trang Thượng đầu thú về hành vi giết người.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: cand.com.vn