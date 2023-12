Những Giám đốc Công an tỉnh được điều động, bổ nhiệm trong năm qua

Ngày 5/5, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức lễ công bố và thông báo quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Lưu Hồng Quảng - giám đốc Công an tỉnh Lào Cai - đến nhận công tác mới tại Bộ Công an. Đồng thời công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.