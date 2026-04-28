Nhận diện thủ đoạn trốn thuế, trục lợi hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp

Theo ông Tuấn, mặc dù số tiền thanh toán qua ngân hàng đủ trị giá trên hoá đơn nhưng vì hàng hoá, dịch vụ không có thật nên số tiền mà bên mua hoá đơn trả cho bên bán chỉ là phần thuế và phí hoá đơn. Vì vậy, thủ đoạn phổ biến của đối tượng là “cắt dấu vết dòng tiền qua ngân hàng” bằng cách rút tiền mặt ra sau đó nộp vào tài khoản cá nhân để giao dịch ngoài.

Ông Tuấn cho rằng, việc giảm ngưỡng yêu cầu phải thanh toán qua ngân hàng từ 20 triệu đồng xuống còn 5 triệu đồng, tiến tới cần thấp hơn nữa, sẽ buộc đối tượng phải tăng số lượng giao dịch qua ngân hàng cho các hoá đơn mua trái pháp luật. Dấu vết giao dịch qua ngân hàng sẽ nhiều hơn. Bằng việc phối hợp với các ngân hàng thương mại, các cơ quan chức năng hoàn toàn có thể truy vết dòng tiền để phát hiện và làm rõ thủ đoạn mua bán hoá đơn nhằm gian lận thuế, trong đó có hoàn thuế GTGT.

Trong khi đó, theo Thượng tá, Thạc sỹ Phạm Hải Bình, Giảng viên chính Khoa Cảnh sát kinh tế thuộc Học viện Cảnh sát Nhân dân, hoàn thuế là quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, nhưng mọi hành vi gian dối đều tiềm ẩn rủi ro pháp lý nghiêm trọng và có thể bị xử lý hình sự bất cứ lúc nào. Do đó, doanh nghiệp cần chủ động rà soát, tuân thủ đúng quy định về thuế và hóa đơn để tránh những hệ lụy lâu dài.

Ông Bình đánh giá chương trình tuân thủ tự nguyện để tự động hóa thủ tục hoàn thuế cho DN có lịch sử tuân thủ tốt là xu hướng quản lý thuế hiện đại mà nhiều nước phát triển đã áp dụng thành công. Chương trình nếu áp dụng sẽ: khuyến khích doanh nghiệp sẽ tự nguyện minh bạch hóa số liệu thay vì tìm cách đối phó; ngành Thuế có điều kiện tập trung vào những doanh nghiệp rủi ro cao, tránh dàn trải nguồn lực; cải thiện được môi trường kinh doanh khi chuyển tư duy quản lý coi “doanh nghiệp là đối tác đồng hành”.

Tuy nhiên, ông Bình lưu ý, phải hết sức cảnh giác với những thủ đoạn lợi dụng chương trình này. Có thể doanh nghiệp cố ý đóng vai doanh nghiệp chấp hành tốt để đủ điều kiện đưa vào diện ưu tiên, sau đó gian lận chiếm đoạt tiền hoàn thuế rồi bỏ trốn. Để Chương trình này thành công cần cân nhắc đến: tiêu chí đánh giá đa chiều (thực hiện nghĩa vụ thuế, uy tín, lịch sử kinh doanh, minh bạch dòng tiền); dữ liệu phục vụ đánh giá đủ lớn để loại trừ sai sót; chế tài xử lý nghiêm khắc nếu lợi dụng chương trình.

Phó trưởng thuế Hải Phòng Phạm Tuấn Anh nói, các hành vi gian lận ngày càng có tổ chức, có sự liên kết giữa nhiều doanh nghiệp, thậm chí xuyên địa bàn.

Ông Tuấn đề nghị, các doanh nghiệp cần thực hiện đúng quy định về hóa đơn, kiểm soát rủi ro và lựa chọn đối tác minh bạch bởi hiện nay công tác quản lý và dữ liệu về người nộp thuế được ngành Thuế triển khai tích hợp trên nền tảng dữ liệu lớn (Big Data) và được sử dụng liên thông với các cơ quan chức năng như Cơ quan Công an. Đồng thời cơ quan thuế luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chấp hành tốt, nhưng sẽ kiên quyết phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh xử lý các hành vi gian lận để đảm bảo môi trường sản xuất kinh doanh công bằng.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng Ban Pháp chế, Cục Thuế cho hay, Luật Thuế GTGT năm 2024 và Luật Quản lý thuế năm 2025 quy định rõ 8 trường hợp được hoàn thuế GTGT, đồng thời bổ sung và bãi bỏ một số nội dung nhằm đảm bảo phù hợp với bản chất của sắc thuế và yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Điểm mới của Luật Thuế GTGT 2024, ngoài việc bãi bỏ quy định về hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, sau đó xuất khẩu sang nước khác, kể cả việc xuất khẩu được thực hiện tại địa bàn hoạt động hải quan; bãi bỏ quy định về hoàn thuế đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có số thuế nộp thừa hoặc chưa khấu trừ hết khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chấm dứt hoạt động; bổ sung trường hợp hoàn thuế GTGT đầu vào của cơ sở kinh doanh sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%.

Tác giả: An Nhiên

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn