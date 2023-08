Nhà thầu may mắn Xây dựng thuỷ lợi Thừa Thiên - Huế: Giảm giá siêu tiết kiệm vẫn trúng thầu nghìn tỷ

Tại nhiều gói thầu trị giá lớn do BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư, doanh nghiệp này “một mình một ngựa” tham gia dự thầu và trúng thầu loạt gói thầu với mức tiết kiệm ngân sách siêu 'nhỏ giọt'.

Giảm thầu ‘nhỏ giọt’, Xây dựng Thuỷ Lợi Thừa Thiên Huế ‘ẳm’ loạt gói thầu xây dựng tại Huế

Trúng thầu loạt dự án lớn với giá giảm thầu “siêu tiết kiệm”

Theo tài liệu của VietnamFinance, những năm qua, Công ty cổ phần Xây dựng thuỷ lợi Thừa Thiên - Huế (có địa chỉ đăng ký tại địa chỉ số 56 đường Đặng Tất, phường An Hòa, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), đã tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh đã liên tiếp trúng nhiều gói thầu xây dựng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế với tổng trị giá trúng thầu hơn 1 ngàn tỷ đồng.

Đáng chú ý, ở loạt gói thầu xây dựng công trình kè chống sạt lở do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Xây dựng thuỷ lợi Thừa Thiên - Huế tham gia dự thầu và "ôm trọn" các gói thầu với mức giảm giá giảm giá rất ít.

Cụ thể, ở Gói thầu số 21: Toàn bộ phần xây lắp đoạn kè gia cố nối tiếp tuyến kè đã thi công (đoạn qua xã Giang Hải, huyện Phú Lộc) về phía Nam đợt 1 và công trình phục vụ thi công thuộc Dự án Kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp đoạn Thuận An - Tư Hiền do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế thông báo mời thầu ngày 17/08/2022. Gói thầu có giá dự toán hơn 27,3 tỷ đồng.

Tại gói thầu này, Công ty cổ phần Xây dựng thuỷ lợi Thừa Thiên - Huế đã liên kết cùng Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Bắc Trường Sơn (Hà Nội) là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). Chỉ giảm giá 4,5 triệu đồng so với giá dự toán gói thầu, liên danh Xây dựng thuỷ Lợi Thừa Thiên - Huế và Thương mại Bắc Trường Sơn đã trúng thầu với giá hơn 27,3 tỷ đồng.

Gói thầu số 9: Toàn bộ phần xây lắp Tuyến kè sông Phổ Lợi đoạn qua thôn Phú Khê, thôn Phò An, thôn Mỹ An; Nạo vét, kè gia cố bảo vệ hai bờ hói Phú Khê và cầu Mỹ An thuộc Dự án hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, TP. Huế do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế làm chủ đầu tư cũng là bên mời thầu dự án. Gói thầu có giá dự toán hơn 86,1 tỷ đồng được ban quản lý dự án thông báo mời thầu vào hồi đầu tháng 11/2021.

Tại gói thầu này, Công ty cổ phần Xây dựng thuỷ lợi Thừa Thiên - Huế đã tham gia dự thầu và trở thành nhà thầu duy nhất tham gia dự thầu với giá trị trúng gói thầu 85,9 tỷ đồng (giảm 238,4 triệu đồng so với giá dự toán gói thầu). Thời gian thực hiện dự án 210 ngày.

Gói thầu số 08: Toàn bộ phần xây lắp tuyến kè Vinh Hải, đường thi công kết hợp quản lý và các công trình trên tuyến thuộc Dự án Kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp đoạn Thuận An - Tư Hiền, tỉnh Thừa Thiên Huế với giá dự toán gói thầu 190,6 tỷ đồng, được Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế công bố mời thầu ngày 05/09/2019 theo hình thức đấu thầu rộng rãi, trong nước, không qua mạng.

Tại gói thầu này Công ty cổ phần Xây dựng thuỷ lợi Thừa Thiên - Huế đã liên danh với Công ty TNHH Minh Quang tham gia dự thầu và trở thành nhà thầu duy nhất dự thầu, trúng thầu với giá trúng thầu 189,9 tỷ đồng. Giảm 699,3 triệu đồng so với giá dự toán gói thầu...

Ngoài 3 gói thầu được điểm trên, bằng hình thức dự thầu độc lập hoặc liên danh tham gia dự thầu, Công ty cổ phần Xây dựng thuỷ Lợi Thừa Thiên - Huế đã trúng thầu 6 gói thầu khác do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư.

Cũng theo tìm hiểu của VietnamFinance, ngoài là nhà thầu “quen mặt” trúng các gói thầu do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế làm chủ đầu tư thì những năm gần đây Công ty cổ phần Xây dựng thuỷ lợi Thừa Thiên Huế cũng được xem là nhà thầu khá may mắn khi trúng nhiều gói thầu lớn khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó, trúng thầu 3 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu hơn 134,6 tỷ đồng do Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế làm chủ đầu tư, đơn vị mời thầu; 2 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu hơn 13,7 tỷ đồng do Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên - Huế làm chủ đầu tư...

Nhận diện về Xây dựng thuỷ Lợi Thừa Thiên - Huế

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Xây dựng Thuỷ Lợi Thừa Thiên - Huế có địa chỉ đăng ký tại địa chỉ số 56 đường Đặng Tất, phường An Hòa, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Văn Viết Thanh là người đứng pháp nhân kiêm giám đốc công ty.

Công ty cổ phần Xây dựng thuỷ Lợi Thừa Thiên - Huế được thành lập vào ngày 14/12/2001 với ngành nghề đăng ký kinh doanh là: Trồng rau, chăn nuôi lợn, trâu bò, khai thác cát, sỏi; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác… Tuy nhiên, doanh doanh nghiệp này lấy ngành xây dựng công trình thủy làm chính để phát triển.

Khoảng 5 năm trở lại đây, Công ty cổ phần Xây dựng thuỷ Lợi Thừa Thiên Huế là nhà thầu “quen mặt” ở hầu hết các dự án xây dựng công trình lớn nhỏ trên địa bàn các huyện thuộc các huyện, thành phố, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, năm 2019 đến giữa năm 2023, Công ty Cổ phần Xây dựng Thuỷ Lợi Thừa Thiên Huế đã tham gia 28 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu hơn 1.077,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán 96,34%.

Trong quá trình tham gia dự thầu, Công ty cổ phần Xây dựng thuỷ lợi Thừa Thiên - Huế đã từng đấu với 22 nhà thầu trong 11 gói thầu, thắng thầu 7 gói thầu, thua 4 gói thầu. Đã từng liên danh với 14 nhà thầu trong 13 gói thầu, thắng thầu 11 gói, thua 2 gói.

Các gói thầu Xây dựng Thuỷ Lợi Thừa Thiên Huế tham gia dự thầu, trúng thầu chủ yếu do các đơn vị làm mời thầu như: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế 10 gói thầu. Trong đó, trúng thầu 9 gói với tổng giá trị trị 392,8 tỷ đồng; Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực thành phố Huế 3 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu 134,6 tỷ đồng; Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên - Huế 2 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu 13,7 tỷ đồng...

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn