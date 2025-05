Người phụ nữ thắng kiện đại gia Khoa ‘gỗ’ sau 6 năm đòi nợ bất thành

Luật sư làm việc với bà Vân - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Tòa tuyên buộc trả nợ

Vừa qua, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng có bản án dân sự phúc thẩm tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Nguyên đơn là bà Hoàng Thiên Vân (người cho vay mượn tiền), bị đơn là ông Nguyễn Sĩ Khoa (trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Theo đó tòa không chấp nhận kháng cáo của ông Khoa; giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng). Tòa chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Vân.

Theo nội dung vụ án, do có quan hệ quen biết thân tình nên năm 2019 bà Vân cho ông Khoa mượn 10,5 tỉ đồng.

Ông Khoa viết giấy nợ cho bà Vân và hẹn mượn trong 30 ngày sẽ trả lại. Vậy nhưng sau nhiều lần bà Vân yêu cầu trả tiền thì ông Khoa không hợp tác.

Sau đó ông Khoa trả gần 1 tỉ đồng theo nhiều lần chuyển khoản (lần cuối tháng 8-2023).

Bà Vân khởi kiện yêu cầu ông Khoa phải thanh toán số tiền nợ gốc gần 9,4 tỉ đồng và lãi suất tính từ ngày 22-12-2019 đến ngày 22-5-2024.

Bản án sơ thẩm thể hiện: ông Khoa đã được tòa triệu tập nhưng vắng mặt trong quá trình tòa án tiến hành giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa.

Tòa đã thông báo các nội dung theo yêu cầu khởi kiện của bà Vân và yêu cầu ông Khoa trình bày ý kiến liên quan đến nội dung khởi kiện, cũng như cung cấp các chứng cứ thể hiện việc ông trả tiền cho bà Vân theo giấy mượn tiền (nếu có) nhưng ông này không phản hồi.

Quá trình giải quyết vụ án, mặc dù được tòa triệu tập nhiều lần nhưng ông Khoa không hợp tác; không đề nghị giám định chữ ký của mình tại giấy mượn tiền…

Do đó tòa có cơ sở khẳng định việc ông Khoa có ký kết vào giấy mượn tiền để mượn 10,5 tỉ đồng là có cơ sở. Ông Khoa có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, tại thời điểm ký giấy mượn tiền; đã đọc hiểu nội dung và ký.

Tòa cũng xác định giấy mượn tiền trên là loại hợp đồng vay có kỳ hạn, các bên không thỏa thuận về lãi suất.

Tuy nhiên theo Bộ luật Dân sự, xét thấy kể từ thời điểm ngày 21-12-2019, ông Khoa đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ.

Do vậy từ ngày 22-12-2019, bà Vân được yêu cầu tính lãi suất 10%/năm đối với các khoản nợ của ông Khoa chưa thanh toán.

Yêu cầu trả lãi của bà Vân đối với ông Khoa là hoàn toàn phù hợp với các quy định nên cần được chấp thuận.

Tòa chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Vân, buộc ông Khoa phải có nghĩa vụ trả số tiền hơn 13,9 tỉ đồng (gồm nợ gốc, lãi suất). Sau đó ông Khoa đã kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị bắt với cáo buộc nhận 16 tỉ đồng "chạy án"

Ngày 16-5, Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Sĩ Khoa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối năm 2023, một người quen của Lộc Văn Cảnh (trú tỉnh Vĩnh Phúc) bị Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Do hành vi của người này liên quan Công ty TNHH MTV Lộc Gia - Vĩnh Phúc do Cảnh làm chủ nên Cảnh lo sợ Công an Đà Nẵng tiến hành điều tra về công ty mình.

Thông qua người quen, Cảnh tìm gặp và trao đổi với ông Khoa nhờ tìm cách giúp liên hệ với các cơ quan chức năng ở Đà Nẵng để công ty không bị điều tra, Cảnh, nhân viên của Cảnh không bị xử lý hình sự về các hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Trong lần đầu gặp mặt, ông Khoa chưa hứa hẹn việc sẽ giúp được Cảnh. Ông Khoa đồng ý giúp và hai bên thỏa thuận chi phí là 1 triệu USD.

Ngày 25-1-2024, Cảnh mang 637.000 USD giao cho ông Khoa. Sau khi giao tiền cho ông Khoa thì Cảnh vẫn bị Công an Đà Nẵng khởi tố về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ và trốn thuế.

Còn ông Khoa, sau khi nhận được tiền đã sử dụng vào mục đích cá nhân mà không "chạy án" theo yêu cầu của Cảnh.

Công an xác định mặc dù không có chức vụ, quyền hạn cũng như không thể liên hệ với người có chức vụ, quyền hạn để giúp Cảnh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án do Công an Đà Nẵng thụ lý, giải quyết nhưng ông Khoa đã đưa ra thông tin gian dối cho rằng mình có khả năng liên hệ với người có chức vụ, quyền hạn để "chạy án" làm cho Cảnh tin tưởng đưa 637.000 USD (tương đương 16 tỉ đồng).

Ông Khoa được biết đến là một "đại gia" trong ngành gỗ.

