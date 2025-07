Băng qua đường, thanh niên bị container đâm văng lên dải phân cách: Khoảnh khắc ám ảnh

Vào khoảng 10h sáng ngày 30/7, một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa container và xe máy đã xảy ra trên QL51, đoạn qua xã Phước Thái (Đồng Nai), ngay trước Thiền viện Linh Chiếu. Theo đó vào thời điểm nay, nam thanh niên ngoài 20 tuổi, điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Đồng Nai băng qua đường theo hướng qua phía Thiền viện Linh Chiếu.

Đúng lúc này, một xe container lưu thông theo hướng từ Đồng Nai đi biển Vũng Tàu (TP. HCM) đang đi tới nên xảy ra va chạm với xe máy. Cú va chạm rất mạnh khiến xe máy bị cuốn vào gầm container còn nam thanh niên bị hất văng lên dải phân cách, cách đầu container khoảng hơn 1m, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo dõi đoạn camera an ninh gần hiện trường thì có thể thấy thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy đã băng qua đường có phần thiếu quan sát.

