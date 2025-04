Người đàn ông bị xe đầu kéo cuốn vào gầm, kéo lê 5km, cảnh tượng sau 10 giây khiến tất cả ngỡ ngàng

Vụ va chạm giao thông trong đoạn clip dưới đây xảy ra vào khoảng 18h ngày 8/4 tại khúc cua trên đường DT725, thuộc thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Được biết vào khoảng thời gian này, người đàn ông có tên N.T.D. điều khiển xe máy trên đường DT725. Khi di chuyển tới khúc cua nói trên, ông D. đã cố vượt lên trước xe đầu kéo lưu thông cùng chiều.

Hậu quả là ông D. bị xe đầu kéo đâm trúng, cả ông cùng xe máy đều bị cuốn vào gầm và bị kéo lê gần 5km đường. Tới khi xe đầu kéo dừng lại, ông D. lồm ngồm bò dậy trước sự kinh ngạc của người đi đường, bởi tất cả đều nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Ông D. thoát chết thần kỳ và may mắn chỉ bị chấn thương phần mềm.

...

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Tác giả: Hương Trà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn