Người đàn ông 58 tuổi cho nổ tung nhà người yêu để trả thù

Your browser does not support the video tag.

Paul Solway đã rơi vào trạng thái "suy sụp tinh thần" khi gây ra vụ nổ tại nhà của bạn gái mình, Joanne Waterfall, ở phố Eden, Alvaston, Derby, Anh, vào tối ngày 10/6 năm ngoái.

Đoạn video gây sốc do Sở Cảnh sát Derbyshire công bố đã ghi lại khoảnh khắc mặt tiền ngôi nhà bị thổi bay ra đường. Vụ nổ đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngôi nhà và hai tòa nhà lân cận, khiến chúng phải bị phá dỡ.

Solway, 58 tuổi, đã bị kết án 11 năm tù sau khi cho nổ tung căn nhà liền kề bằng cách rò rỉ khí gas từ một đường ống.

Theo lời lực lượng chức năng, sau khi ngắt đường ống dẫn khí chính ở tầng hầm của ngôi nhà, Solway đã châm lửa đốt một chiếc ghế trong nhà bếp, khiến khí gas bốc cháy. Solway là người duy nhất có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó và bị bỏng nặng.

Tại phiên tòa hồi tháng Giêng, Solway đã thừa nhận sáu tội danh gây thiệt hại tài sản một cách bất cẩn, liên quan đến sáu ngôi nhà.

Bị cáo, không có địa chỉ thường trú, đã xuất hiện tại Tòa án Crown Court Derby hôm 8/4 qua liên kết video từ nhà tù HMP Nottingham. Anh ta mặc áo phông màu xanh lá cây và quấn băng trắng quanh một cánh tay.

Sau khi tuyên án, Waterfall nói: "Tôi chẳng còn gì cả. Tôi phải bắt đầu lại từ con số không tuyệt đối".

Nói về bản án của Solway, cô ấy nói thêm: "Theo tôi, tôi nghĩ mức án phải nặng hơn. 11 năm tù cho sáu căn nhà chẳng đáng là bao, phải không? Tôi chưa từng nhận được lời xin lỗi nào từ anh ta. Anh ta không hề hối hận".

Người phụ nữ nói rằng anh ta đã "âm mưu" và muốn trả thù cô.

Khi tuyên án Solway, Thẩm phán Shaun Smith KC nói: "Hậu quả thật khủng khiếp. Người dân đã mất rất nhiều tiền, toàn bộ tiền tiết kiệm. Hiện tại, một số người trong số họ phải sống phụ thuộc vào chỗ ở do hội đồng địa phương cung cấp".

Công tố viên Paul Raudnitz KC cho biết Solway đã "mất kiểm soát" và đấm vào hàng rào vườn trước khi vụ nổ xảy ra, khi đó Solway nói với một người hàng xóm rằng anh ta "sẽ chết tối nay".

Theo lời khai trước tòa, Waterfall đã rời khỏi nhà và nói với Solway rằng anh ta cần phải dọn ra ngoài, điều này khiến anh ta "rất buồn".

Tóm tắt nội dung bản tường trình do bà Waterfall viết, Thẩm phán Smith nói: "Tất cả những gì bà ấy sở hữu giờ đã mất hết. Bà ấy không có bảo hiểm nhà cửa nên giờ không còn nhà nữa".

Theo thông tin từ tòa án, những người hàng xóm khác cũng bị thiệt hại hàng nghìn bảng Anh về nhà cửa và xe cộ.

Thẩm phán đã ra lệnh cấm Solway liên lạc với bà Waterfall.

