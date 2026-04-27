Người dân Hà Tĩnh điêu đứng vì ngao chết hàng loạt

Ngày 26/4, thông tin từ UBND xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra hiện tượng ngao thương phẩm chết hàng loạt trên diện rộng, gây thiệt hại lớn cho người nuôi, trong bối cảnh nhiều diện tích đã đến kỳ thu hoạch.

Theo thông tin ban đầu, tình trạng ngao chết xuất hiện tại thôn Mai Lâm, ảnh hưởng khoảng 80 ha bãi nuôi của 43 hộ dân. Tỷ lệ ngao chết dao động từ 30% đến 50%, với tổng sản lượng thiệt hại ước tính hơn 120 tấn, tương đương gần 2,9 tỷ đồng.

Ngao của 43 hộ dân bị chết trắng...



Đáng nói, toàn bộ số ngao bị chết đều đã đạt kích cỡ thương phẩm, chuẩn bị thu hoạch. Đây là nguồn thu nhập chính mà nhiều hộ dân trông chờ sau nhiều tháng đầu tư, chăm sóc. Việc ngao chết bất thường ngay trước thời điểm thu hoạch khiến người nuôi rơi vào cảnh thiệt hại kép, vừa mất sản lượng, vừa không kịp xoay xở đầu ra.

Trước tình hình trên, UBND xã Mai Phụ đã đề nghị Chi cục Thủy sản (Sở NN&MT Hà Tĩnh) tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Trên cơ sở kết quả đánh giá, địa phương sẽ đưa ra khuyến cáo cụ thể.

Trường hợp ngao không nhiễm bệnh, người dân sẽ được hướng dẫn thu hoạch sớm nhằm giảm thiểu thiệt hại. Nếu phát hiện yếu tố dịch bệnh, các biện pháp xử lý, kiểm soát sẽ được triển khai theo quy trình chuyên môn để hạn chế lây lan.

Ngoài ra, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tạm dừng việc thả giống mới trong thời điểm hiện tại; đồng thời khẩn trương vệ sinh bãi nuôi, thu gom xác ngao chết nhằm giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn