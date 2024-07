Người dân giao nộp 2 cá thể rùa quý hiếm

Your browser does not support the video tag.

Clip: Rùa núi viền quý hiếm

Trước đó, người dân ở thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) khi đi qua địa bàn miền núi ở tỉnh Nghệ An thì phát hiện 2 cá thể rùa núi viền nói trên (mỗi con có cân nặng khoảng 3kg) bò qua đường, có nguy cơ bị các phương tiện qua lại cán trúng. Biết đây là loài động vật hoang dã, quý, hiếm cần được bảo vệ nên người dân đã đưa về và liên hệ, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận 2 cá thể rùa này, Vườn quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi, chăm sóc, đảm bảo an toàn trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.

Rùa núi viền có tên khoa học là Manouria impressa, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm 2B, cần được bảo vệ, bảo tồn.

Loài rùa này được đưa vào danh sách những loài động vật bị đe dọa của Liên minh Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN) năm 2000 và danh mục hạng VU (sắp nguy cấp) của Sách đỏ Việt Nam.

Tác giả: DƯƠNG QUANG

Nguồn tin: Báo SGGP