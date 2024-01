Nghệ An triệt phá nhóm đánh bạc do phụ nữ cầm đầu

Ngày 12/1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP Vinh vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề sử dụng công nghệ cao với số tiền giao dịch hơn 500 triệu đồng, tạm giữ hình sự 12 đối tượng.

Theo đó, Công an TP Vinh phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với nhiều đối tượng tham gia. Cầm đầu đường dây đánh bạc này là đối tượng Nguyễn Thị Sơn (SN 1988), trú tại xóm 3, xã Nghi Phú, TP Vinh.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CANA

Đối tượng này trực tiếp điều hành đường dây đánh bạc với thủ đoạn hết sức tinh vi, kín kẽ. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng số điện thoại không chính chủ, lập tài khoản mạng xã hội như Telegram, Zalo, Facebook… để nhận và chuyển tin nhắn lô, đề.

... Đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Sơn tại CQĐT. Ảnh: CANA

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4/1, Công an TP Vinh đã đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề sử dụng công nghệ cao, bắt giữ 12 đối tượng (gồm 07 nữ, 05 nam; độ tuổi từ 28 đến 51) về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 14 điện thoại di động, 05 thẻ ngân hàng và nhiều vật chứng liên quan.

Bước đầu, Công an TP Vinh đã chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong ngày 4/1 là hơn 500 triệu đồng.

Hiện, chuyên án đang được Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn