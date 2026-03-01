Ngày 27/3/2026, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Tâm. Địa chỉ: Số 93, đường Nguyễn Xí, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Người có tài sản đấu giá: Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1 - Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 27, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bị kê biên gồm: Căn biệt thự số CS-01-08 (có số hiệu thực tế là 8107), có diện tích xây dựng 138,1m2 cùng với bể bơi, sân gạch và các tài sản, trang thiết bị gắn kết hiện có trong ngôi nhà tại khu biệt thự nghỉ dưỡng VINPEARL Cửa Sót, tổng diện tích đất: 715,2m2, địa chỉ tại: thôn Hòa Bình, xã Thịnh Lộc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (nay là thôn Hòa Bình, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

- Giá khởi điểm: 3.724.905.000 đồng; - Bước giá cố định: 20.000.000 đồng;

- Tiền đặt trước: 740.000.000 đồng;

- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 400.000 đồng/bộ.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá; theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian, địa điểm đăng ký, bán hồ sơ mời, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07h30p ngày 09/3/2026 đến 17h00p ngày 24/3/2026 tại Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng xem tài sản liên tục trong 03 ngày từ ngày 16/3/2026 đến ngày 18/3/2026 tại thực địa căn biệt thự số CS-01-08, địa chỉ: Thôn Hòa Bình, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

5. Thời hạn, phương thức nộp tiền đặt trước: Từ 07h30p ngày 09/3/2026 đến 17h00p ngày 24/3/2026. Khách hàng có nhu cầu nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 3302218899 của Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm mở tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hà Tĩnh.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Vào hồi 08h00p ngày 27/3/2026 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm. (Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính).

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: 0941916707 hoặc website: daugiahongtam.com

