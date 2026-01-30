Hà Tĩnh: Đấu giá 14 lô đất, nhiều lô tiền đặt cọc lên hơn 3 tỷ đồng

Theo thông báo dấu giá quyền sử dụng đất số 08/TB-ĐGTS của Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh, 14 lô đất được đấu giá đợt này tại khu dân cư đường Võ Nguyên Giáp, tổ dân phố Thuận Hồng, phường Bắc Hồng Lĩnh có diện tích từ 170 - 221m2, giá khởi điểm 4,25 tỷ đồng đến 6,630 tỷ đồng/lô, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên, mỗi bước giá từ 127 - 198 triệu đồng (tùy diện tích, giá khởi điểm, tiền cọc trước).

Điều đặc biệt, người tham gia đấu giá được yêu cầu nộp tiền cọc 50% giá khởi điểm. Cụ thể, với lô đất diện tích 170m2, giá khởi điểm 4,25 tỷ đồng, tiền cọc phải nộp là 2,125 tỷ đồng; lô đất diện tích 221m2, giá khởi điểm 6,630 tỷ đồng, tiền cọc phải nộp là 3,315 tỷ đồng.

Quy hoạch tổng thể mặt bằng 14 lô đất ở tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh được đưa ra đấu giá



Việc tăng tiền cọc đấu giá 14 lô đất ở tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, lên 50% giá khởi điểm được thực hiện theo Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai đã được Chính phủ ban hành trước đó.

Theo quy định tại Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP của Chính phủ, khi đấu giá quyền sử dụng để giao đất ở cho cá nhân, tiền đặt trước tối thiểu 10% và tối đa 50% giá khởi điểm. Mức này cao hơn quy định hiện hành tại Luật Đấu giá tài sản, với yêu cầu đặt cọc 5 - 20%.

Nghị quyết quy định một số cơ chế, nâng mức tiền đặt cọc để ngăn các hành vi sai phạm, trong đó có việc trả giá cao nhằm trục lợi rồi sau đó bỏ cọc đấu giá đất.

Đồng thời, người trúng đấu giá không nộp tiền dẫn đến kết quả bị hủy sẽ bị cấm tham gia đấu giá 2-5 năm. Trường hợp không nộp đầy đủ tiền trúng sẽ bị cấm tham gia từ 6 tháng đến 3 năm. Cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa ra quyết định cấm này trong vòng 10 ngày sau khi kết quả trúng đấu giá bị hủy.

