Ngày 19/12, Hà Tĩnh khởi công 6 dự án với tổng vốn đầu tư 128.000 tỷ đồng

Trong 6 dự án được lựa chọn, có 2 dự án tổ chức lễ khởi công và 4 dự án làm lễ khởi động. Đáng chú ý, chỉ duy nhất 1 dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh, còn lại đều là các dự án do nhà đầu tư trong nước triển khai, với quy mô vốn lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Khu kinh tế Vũng Áng – nơi tập trung phần lớn các dự án “khủng” được Hà Tĩnh đăng ký khởi công, khởi động dịp chào mừng Đại hội XIV.

Tâm điểm các dự án được lựa chọn để khởi công, khởi động vào ngày 19/12 tới tại Hà Tĩnh tiếp tục dồn về Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng khi có tới 4 dự án do Tập đoàn Vingroup đăng ký tổ chức lễ khởi động.

Nổi bật nhất là Nhà máy sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh, với tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, quy mô hơn 461 ha. Dự án luyện kim có quy mô lớn nhất từng được đăng ký tại Hà Tĩnh, kỳ vọng bổ sung năng lực sản xuất thép trong nước, đồng thời hình thành chuỗi công nghiệp phụ trợ mới tại Vũng Áng.

Sau các dự án đã triển khai tại KKT Vũng Áng, Vingroup tiếp tục khởi động Nhà máy thép Vinmetal Hà Tĩnh, vốn gần 80.000 tỷ đồng.

Hai dự án điện gió quy mô lớn cùng được đăng ký khởi động gồm Nhà máy Điện gió Kỳ Anh, công suất 400 MW, tổng vốn đầu tư 17.051 tỷ đồng, sản lượng điện dự kiến hơn 1.053 GWh/năm; và Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh, tổng mức đầu tư 22.647 tỷ đồng, công suất gần 500 MW, sản lượng điện ước đạt hơn 1.322 GWh/năm.

Phối cảnh và Quy hoạch dự án Khu đô thị mới Kỳ Trinh (phường Sông Trí)

Ở lĩnh vực phát triển đô thị, dự án Khu đô thị mới Kỳ Trinh (phường Sông Trí) với tổng mức đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất hơn 84 ha, cũng được đưa vào danh mục khởi động dịp này. Dự án được định hướng hình thành khu đô thị đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu nhà ở, dịch vụ cho lực lượng lao động đang gia tăng nhanh tại KKT Vũng Áng.

... Dự án Bảo tàng Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 305 tỷ đồng sẽ được khởi công vào ngày 19/12/2025.

Dự án Bảo tàng Hà Tĩnh sẽ được khởi công tại phường Thành Sen, với tổng mức đầu tư 305 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Công trình được quy hoạch trên diện tích khoảng 2,28 ha, gồm khối nhà chính 4 tầng và các hạng mục phụ trợ, tổng diện tích xây dựng gần 13.000 m².

Phối cảnh Khu đô thị mới Xuân Thành - giai đoạn 1 do Công ty CP đầu tư Phát triển Harumi đầu tư.

Cùng với đó, dự án Khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (nay thuộc xã Tiên Điền), giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư 549,5 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất hơn 45,5 ha, do Công ty CP Đầu tư Phát triển Harumi làm chủ đầu tư, cũng chính thức được khởi công.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 14/12, Bộ Xây dựng đã tổng hợp 234 công trình, dự án tại 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Danh mục gồm 148 dự án khởi công, 86 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật; trong đó có 38 dự án của các bộ, ngành, 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty và 157 dự án của các địa phương. Tổng mức đầu tư các dự án đạt hơn 3,4 triệu tỷ đồng, gồm 96 dự án sử dụng vốn Nhà nước (hơn 627.000 tỷ đồng) và 138 dự án sử dụng các nguồn vốn khác (hơn 2,79 triệu tỷ đồng). Lễ khởi công, khánh thành sẽ diễn ra sáng 19/12, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 79 điểm cầu trên cả nước.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn