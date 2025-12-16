Hà Tĩnh tìm NĐT 'rót' 1.400 tỷ đồng làm khu đô thị tại thị trấn Nghèn

Theo thông tin công bố, dự án thuộc danh mục sử dụng đất do Sở Tài chính Hà Tĩnh công bố, Sở Xây dựng Hà Tĩnh là bên mời thầu. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi quốc tế, hợp đồng dự án chuyên ngành/xã hội hóa. Thời điểm đóng thầu đến ngày 10/2/2026.

Dự án Khu đô thị mới tại thị trấn Nghèn đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 11/12/2025. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là 1.422,455 tỷ đồng. Nhà đầu tư tham gia đấu thầu phải nộp bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam, với giá trị hơn 21,3 tỷ đồng. Giá bán hồ sơ mời thầu là 30 triệu đồng/bộ và việc dự thầu được thực hiện theo hình thức không qua mạng.

Về quy mô, Khu đô thị mới tại thị trấn Nghèn có diện tích sử dụng đất khoảng 404.001 m². Tiến độ thực hiện dự án được xác định trong vòng 5 năm kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất hoặc cho thuê đất, hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa dự án vào hoạt động.

Theo định hướng quy hoạch, dự án sẽ phát triển một khu đô thị đồng bộ, đa chức năng. Các sản phẩm, dịch vụ chính bao gồm 132 căn nhà ở liền kề và biệt thự được xây thô, hoàn thiện mặt ngoài; 544 lô đất ở đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ để người dân tự xây dựng nhà ở. Bên cạnh đó, dự án còn có khu thương mại – dịch vụ cao 4 tầng; khu hỗn hợp thương mại, văn phòng cao 11 tầng; khu thể thao đa chức năng; trường mầm non cùng các hạng mục hạ tầng xã hội và kỹ thuật đi kèm.

Thị trấn Nghèn hiện được xác định là trung tâm hành chính, thương mại – dịch vụ, công nghiệp, đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội của xã Can Lộc và khu vực lân cận. Khu vực này có vai trò quan trọng trong cấu trúc phát triển không gian đô thị của tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là khu vực phía Bắc.

Theo quy hoạch hệ thống đô thị Hà Tĩnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, thị trấn Nghèn nằm trên trục phát triển đô thị dọc Quốc lộ 1 và tuyến quốc lộ ven biển, gắn với hệ thống đường bộ cao tốc và đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam trong tương lai. Lợi thế về vị trí này được đánh giá là yếu tố quan trọng để thu hút dân cư, dịch vụ và các hoạt động thương mại.

Việc đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại thị trấn Nghèn nhằm đáp ứng nhu cầu đất ở ngày càng tăng của người dân địa phương và các xã lân cận, đồng thời từng bước hoàn thiện chương trình phát triển đô thị của thị trấn. Dự án cũng được kỳ vọng tạo động lực hình thành chuỗi kết nối thương mại – dịch vụ, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng sống và tạo thêm dư địa thu hút đầu tư vào huyện Can Lộc nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

