Hà Tĩnh chọn Liên danh 5 nhà thầu xây dựng bảo tàng có giá trị gần 270 tỷ đồng

Gói thầu nêu trên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Liên danh Công ty CP Xây dựng Tân Hải Sơn - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Linh - Công ty CP Tư vấn và Xây dựng HD - Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phú - Công ty CP Thương mại Công nghệ và Thiết bị an toàn Tứ Linh là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu Gói thầu nêu trên. Giá trúng thầu là 269,75 tỷ đồng. Thời gian thực hiện gói thầu là 360 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Dự án Đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh có mục tiêu đầu tư để Bảo quản, trưng bày, giới thiệu các hiện vật của Bảo tàng Hà Tĩnh; góp phần gìn giữ, giáo dục và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng của Hà Tĩnh; tạo công trình điểm nhấn về kiến trúc, văn hóa, mang đặc trưng quê hương Hà Tĩnh; nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 305 tỷ đồng.

