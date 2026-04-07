Nắng nóng diện rộng, Trung Bộ có nơi trên 40 độ

Chiều 6/4, khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ghi nhận nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ như Tây Hiếu (Nghệ An) 39,1 độ, Vinh (Nghệ An) 39,2 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,6 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ cũng có nắng nóng, phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Dự báo trong 2 ngày tới (7-8/4), nắng nóng tiếp tục gia tăng trên diện rộng. Tây Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm thấp 40-45%. Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh - Hải Phòng) xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Nắng nóng diện rộng (Ảnh minh họa).

Đáng chú ý, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk sẽ là tâm điểm nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm giảm sâu chỉ còn 35-40%. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt 35-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Thời gian nắng nóng trong ngày chủ yếu kéo dài từ khoảng 10-16 giờ, tùy khu vực. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng diện rộng có khả năng còn duy trì trong nhiều ngày tới.

Do nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm thấp, nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư gia tăng do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đồng thời, người dân có thể đối mặt với nguy cơ mất nước, sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu ngoài trời.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2-4 độ, thậm chí cao hơn tại các khu vực có nhiều bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở mức cấp 1.

Tác giả: Minh Lý

Nguồn tin: Báo Công Lý

