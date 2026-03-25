Bắc Bộ chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng, có nơi trên 36 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ khoảng ngày 30/3-2/4, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng, trong đó có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, cục bộ có nơi trên 38 độ C.

Đáng chú ý, trong khoảng ngày 30-31/3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, cục bộ có nơi vượt 36 độ C.

Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2026.

Cơ quan khí tượng nhận định, với kịch bản dự báo trên thì đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 ở các khu vực trên, đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm.

Theo các chuyên gia, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cháy rừng tại các khu vực miền núi. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, say nắng, sốc nhiệt đối với người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.



