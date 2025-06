Nam ca sĩ quốc tế ghim thẳng lên Spotify lời tố: “Jack - J97 ăn cắp bài hát của tôi”?

Tâm bão drama kiện tụng giữa Jack và Thiên An chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Thiên An đã đăng tải tâm thư xin lỗi bản thân, con gái Sol và cả Jack, sau khi ẩn hết những bài “bóc phốt” tình cũ. Dân mạng chưa kịp định thần thì 5 phút sau, nam ca sĩ chia sẻ loạt ảnh tạo hình trong MV Trạm dừng chân, kèm chú thích: "Mới ngủ dậy có hay ho gì đâu, mọi người nghe lên top cao vậy, xin cảm ơn". Sau đó là bản thông báo thứ 3 được tung ra, cho biết phía nam ca sĩ sẽ tiếp tục chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Trước đó, vào ngày 4/6, Jack bất ngờ tung MV Trạm Dừng Chân dưới dạng visualizer kèm lyrics, 1 tháng kể từ khi MV 01 Ngoại Lệ được ra mắt. Trạm Dừng Chân hiện đã hút hơn 2 triệu lượt xem trong vòng chưa đầy 2 ngày, leo thẳng Top 2 Trending Việt mảng âm nhạc. Với lượng truy cập và tốc độ tăng view như bây giờ, MV được dự đoán sẽ ngành lấy ngôi đầu bảng trong thời gian sớm.

MV đang đuổi sát nút Top 1 Trending và được dự đoán sẽ soán ngôi vương nhanh chóng

Chưa phủ sóng “ấm chỗ” thì mới đây, Jack lại dính thêm 1 “dớp” nữa khi bị nam ca sĩ Đài Loan (Trung Quốc) - Nhan Nhân Trung (Ele Yan), tố đạo nhạc. Được biết, Nhan Nhân Trung không hề “chỉ mặt điểm tên” ca khúc nào trong danh mục âm nhạc của mình, thay vào đó là ghim thẳng bài hát Trạm Dừng Chân vào Spotify cá nhân, đính kèm dòng chữ: “Jack - J97 ăn cắp bài hát của tôi”.

Trạm Dừng Chân bị ghim thẳng lên Spotify của Nhan Nhân Trung, với dòng chú thích là “Jack - J97 ăn cắp bài hát của tôi”

Netizen không khỏi hoang mang vì chưa hiểu rõ Jack và Trạm Dừng Chân đã “sao chép” nhạc phẩm nào từ Nhan Nhân Trung. Tuy nhiên, điều này không quá bất ngờ đối với một bộ phận dân mạng vì Jack đã từng không ít dính cáo buộc đạo nhái. MV Ngôi Sao Cô Đơn (2022) từng bị chỉ trích dữ dội vì phần giai điệu và 1 vài phân cảnh bị cho là giống với bản hit Blinding Lights của The Weeknd. Không chỉ vậy, phần hình ảnh trong MV cũng bị nghi ngờ lấy cảm hứng từ các tác phẩm nổi tiếng như Money Heist và Joker.

Ngôi Sao Cô Đơn

Tiếp đó, MV Từ Nơi Tôi Sinh Ra (2023) bị cáo buộc sử dụng hình ảnh của danh thủ Lionel Messi trong MV mà không có sự cho phép. Những người kết nối, đi cùng Jack sang gặp Messi cũng yêu cầu nam ca sĩ phải gỡ bỏ MV hoặc xóa hết các cảnh có Messi. Ngoài ra, nhiều khán giả, đặc biệt là người hâm mộ BTS, cho rằng đoạn điệp khúc của bài hát này có phần giống với ca khúc ON của nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám.

Từ Nơi Tôi Sinh Ra

Trước đó, vào năm 2021, MV LayLaLay của Jack cũng từng bị cư dân mạng tố đạo nhạc khi một số người chỉ ra rằng phần giai điệu có nét tương đồng với các ca khúc như Read My Mind của The Killers và It Ain’t Me của Selena Gomez.

LayLaLay

Ele Yan, tên thật là Nhan Nhân Trung, là một ca sĩ và nhạc sĩ người Đài Loan (Trung Quốc) có tiếng, sinh năm 1994. Anh hoạt động theo hướng indie với sở trường là Mandopop - dòng nhạc pop tiếng Quan thoại và là một trong ba nhánh chính của dòng nhạc Cpop.

Phong cách âm nhạc của Nhan Nhân Trung thường mang đậm chất ballad, với giai điệu nhẹ nhàng và ca từ sâu lắng, dễ chạm đến trái tim người nghe. Anh được biết đến với giọng hát ấm áp và tinh tế, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình âm nhạc giải trí nước nhà và nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ.

Nhan Nhân Trung

Tuy nhiên, khi kiểm tra các thông tin xoay quanh nam ca sĩ Nhan Nhân Trung, netizen thấy có quá nhiều điểm bất hợp lý.

MXH lan truyền bài hát Nơi Giấc Mơ Tan Vỡ được cho là bản gốc mà Jack đã tham khảo cho Trạm Dừng Chân

Cụ thể, ca khúc được cho là bản gốc mà Jack đã tham khảo cho Trạm Dừng Chân tên là Nơi Giấc Mơ Tan Vỡ. Khi tìm hiểu về nguồn gốc bài hát, thì ca khúc chỉ xuất hiện trên platform Spotify, ra mắt từ năm 2016. Ngoài ra không phát hành trên bất kì nền tảng nào khác. Kết quả tìm kiếm trên các ứng dụng âm thanh như dụng các công cụ tìm kiếm âm thanh như Shazam, Musixmatch hay thông qua AI đều tìm thấy thông tin về bài hát Nơi Giấc Mơ Tan Vỡ. Ca khúc này không có trong danh mục phát hành của Nhan Nhân Trung trên mọi platform stream nhạc. Khi tìm kiếm bài hát theo tiếng Trung Quốc, ra 3 kết quả, 1 kết quả dẫn thẳng đến profile chính thức của Nhan Nhân Trung - thông tin bài hát phát hành năm 2016. 1 kết quả hiển thị tài khoản mới lập, không có xác thực. Trên các nền tảng MXH chính thức của ca sĩ Nhan Nhân Trung, cũng không hề có bài đăng nào nói về vụ việc đạo nhạc này.

Đáng nói, Nhan Nhân Trung debut năm 2019, nên việc ca khúc ra mắt từ năm 2016 là không có cơ sở. Hiện netizen đang vô cùng hoang mang về nguồn gốc của ca khúc này. Về ca sĩ Nhan Nhân Trung, xuyên suốt sự nghiệp, có thể thấy rõ anh không rap trong các bài hát đã từng ra mắt, trong khi đó nửa bài Trạm Dừng Chân là Jack rap melody. Nên theo nhiều hướng suy đoán, ca khúc Nơi Giấc Mơ Tan Vỡ đang được lan truyền - có thể là sản phẩm của AI.

Một 1 kết quả hiển thị tài khoản mới lập, không có xác thực

Thời gian này, Spotify gặp nhiều vấn đề bảo mật. Điển hình như BLACKPINK từng bị hacker đột nhập tài khoản, đổi ảnh 19+ vào tháng 4/2025 ngay trên tài khoản chính chủ. Do đó, nhiều người nghi ngờ tài khoản của Nhan Nhân Trung đã gặp lỗi kỹ thuật. Nếu đặt thời điểm ra mắt bài hát trong quá khứ với tên ca sĩ đã tồn tại, thì bài hát sẽ được bổ sung vào danh sách sản phẩm của ca sĩ mà ekip quản lý vẫn chưa kiểm duyệt. Profile chỉ được chỉnh sửa khi chủ sở hữu tài khoản khiếu nại lên Spotify.

