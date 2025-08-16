Diễn viên Phương Du bị lừa chụp ảnh khỏa thân

Theo HK01, Phương Du, nữ diễn viên Đài Loan thu hút sự chú ý khi tiết lộ bị một nhóm lừa đảo chụp ảnh khỏa thân. Xuất hiện trong chương trình Phụ nữ vĩ đại, nữ diễn viên bị cuốn vào cuộc trò chuyện với kẻ lừa đảo. Chỉ khi bất chợt nghi ngờ, cô mới biết mình đã bị lừa.

Phương Du bị kẻ xấu giả danh lừa chụp ảnh khỏa thân. Ảnh: @fisha821.

Cụ thể, đối tượng giả mạo làm bạn thân là nữ ca sĩ Vương Thi Mẫn. Trò chuyện qua tin nhắn, đối tượng dàn dựng kịch bản mới có bạn trai, muốn cả hai thân mật hơn nhưng tự ti vì màu da vùng ngực. Tiếp đó, Phương Du chủ động an ủi, cho rằng hiện tượng này dễ xảy ra sau khi sinh nở.

Lợi dụng cơ hội, đối tượng dễ dàng thuyết phục cô chụp ảnh từ ngực trở lên, không lộ mặt để gửi sang. Chưa dừng lại, đối tượng lại yêu cầu chụp ảnh khỏa thân ở nhiều khu vực nhạy cảm khác.

Cảm thấy điều chẳng lành, Phương Du nhắn tin riêng cho Vương Thi Mẫn trên nền tảng khác. Đáng tiếc, người bạn thân trả lời: “Không phải đâu, em vừa ngủ dậy”.

Theo nữ diễn viên, hình ảnh có thể bị phát tán, song không lộ mặt. Qua chương trình, cô kêu gọi mọi người tăng cường ý thức cảnh giác và bảo vệ quyền riêng tư khi nhắn tin với người thân lẫn lạ.

