Mỹ hỗ trợ khẩn cấp 1 triệu USD cho Việt Nam ứng phó sau bão số 3

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper - Ảnh: NAM TRẦN

Tối 11-9, trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đưa ra tuyên bố của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper, nêu rõ: "Mỹ sẽ cung cấp 1 triệu USD hỗ trợ khẩn cấp cho các nỗ lực ứng phó của Việt Nam sau bão Yagi".

Theo công bố của đại sứ quán, trước những thiệt hại thảm khốc do bão Yagi, Chính phủ Mỹ thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), sẽ cung cấp 1 triệu USD hỗ trợ khẩn cấp cho các nỗ lực ứng phó của Việt Nam.

USAID hiện tham gia các nhóm đánh giá chung đang trên đường đến các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất để đánh giá nhu cầu cứu trợ và phục hồi của hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên chưa từng có này.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả những gia đình đã mất đi người thân và bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão. Mỹ là đối tác cam kết của Việt Nam trong nỗ lực ứng phó và phục hồi khẩn cấp sau thảm họa thiên nhiên chưa từng có này", ông Knapper nêu.

Trước đó vào ngày 10-9, Đại sứ Marc Knapper cũng gửi lời chia buồn, cho biết Đại sứ quán Mỹ đang theo dõi sát sao tình hình sạt lở đất, lũ lụt và thiệt hại cơ sở hạ tầng tại miền Bắc Việt Nam, do ảnh hưởng nặng nề của siêu bão Yagi.

...

"Trong giai đoạn khó khăn này, chúng tôi cũng muốn gửi lời chia sẻ tới các lực lượng quân đội, công an, Chính phủ Việt Nam cũng như nỗ lực của người dân hỗ trợ lẫn nhau trong hoạn nạn trong quá trình triển khai các hoạt động đánh giá và ứng phó với thiên tai.

Nhân dịp kỷ niệm một năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Mỹ - Việt Nam, chúng tôi sát cánh cùng các bạn khắc phục hậu quả thiên tai và hợp tác chặt chẽ với các đối tác Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực ứng phó khẩn cấp để hỗ trợ phục hồi đất nước Việt Nam tươi đẹp và kiên cường", ông Knapper nhấn mạnh, theo thông tin trên Facebook của Đại sứ quán Mỹ.

Your browser does not support the video tag.

Đã tìm thấy 34 thi thể, còn 61 người mất tích sau lũ quét tại Làng Nủ, Lào Cai - Video: NGUYỄN KHÁNH - NGỌC QUANG - VŨ TUẤN

Tác giả: THANH HIỀN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ