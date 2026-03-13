MTTQ tỉnh Hà Tĩnh giám sát chặt chẽ công tác bầu cử

Vừa qua, đoàn công tác do ông Nguyễn Thành Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu đã tiến hành giám sát quá trình chuẩn bị bầu cử tại các xã miền núi, biên giới gồm: Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Giang.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng cùng đoàn công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại xã Sơn Tây. Ảnh: ST.



Ghi nhận của đoàn giám sát, đến thời điểm kiểm tra, các xã đã hoàn thành công tác chuẩn bị, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, thành công.

Qua kiểm tra thực tế các khu vực bỏ phiếu, ông Nguyễn Thành Đồng và đoàn công tác ghi nhận tinh thần chủ động, nghiêm túc của các địa phương trong rà soát cử tri, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất. Việc niêm yết danh sách người ứng cử được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đúng luật định.

Đoàn công tác kiểm tra hòm phiếu tại một đơn vị bầu cử ở xã Sơn GIang. Ảnh: SG.



Quá trình giám sát, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng đề nghị, bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương, ủy ban bầu cử các xã phải tập trung cao công tác chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo đúng quy định, tuyệt đối không được chủ quan ở bất cứ khâu nào.

Chú trọng công tác tuyên truyền, đảm bảo người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình, để bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân; chủ động nắm chắc địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ công tác bầu cử.

Đối với những nội dung mà đoàn công tác đã chỉ ra, ông Nguyễn Thành Đồng yêu cầu các địa phương tiếp thu nghiêm túc, khẩn trương điều chỉnh, hoàn thiện kịp thời nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử.

... Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Thái Ngọc Hải kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại xã Kỳ Khang. Ảnh: MT.



Tại các điểm bầu cử khác, đoàn giám sát của Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Thái Ngọc Hải cũng giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở các xã ven biển như Kỳ Khang, Mai Phụ.

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, hòm phiếu, niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên và các điều kiện cần thiết phục vụ ngày bầu cử.

Qua kiểm tra, ông Thái Ngọc Hải ghi nhận sự chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác bầu cử tại các đơn vị đảm bảo tiến độ, kế hoạch theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh giám sát chặt chẽ từng khâu, từng phần việc trong công tác bầu cử ở các địa phương. Ảnh: MT.



Nhấn mạnh thời gian diễn ra bầu cử không còn nhiều, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lưu ý, các đơn vị bầu cử phải thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình di biến động của cử tri, kịp thời cập nhật vào danh sách niêm yết cử tri tại những điểm bỏ phiếu, không để sai sót, tạo thuận lợi nhất cho cử tri đi bầu cử.

Việc kiểm tra, giám sát từng nội dung cụ thể tại các địa phương của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời chỉ ra những thiếu sót của các địa phương và đề ra phương án chấn chỉnh. Công tác giám sát sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục duy trì, phát huy suốt quá trình trước, trong và sau bầu cử.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

