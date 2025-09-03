MTTQ Hà Tĩnh: Tôn vinh 23 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua

Rõ người, rõ việc, rõ kết quả

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Thái Ngọc Hải cho biết, trong 5 năm qua (2020-2025), MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung phát động nhiều đợt thi đua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận, đoàn thể với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ kết quả”.

Chủ trì hội nghị. Ảnh: HN.



Các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, có chiều sâu và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” thực sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó xuất hiện nhiều gương điển hình, mô hình tiêu biểu đi đầu gương mẫu trong hiến đất, hiến tài sản, tham gia ngày công, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Các đơn vị đã tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện các CVĐ, phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, hội viên; xây dựng các mô hình kinh tế, kết nối hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng câu lạc bộ, mô hình sản xuất kinh doanh giỏi…

Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua luôn chú trọng xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” mang lại hiệu quả, có sức lan tỏa và được nhân rộng, giúp các địa phương về cơ sở vật chất, hoàn thành các tiêu chí và về đích NTM đúng kế hoạch.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: HN.



Hướng dẫn xây dựng 196 mô hình “Nhà văn hóa cộng đồng - Ngôi nhà trí tuệ”, trang bị đồng bộ hệ thống thiết bị phục vụ nhân dân. Mô hình là điểm gắn kết khối đại đoàn kết thu hút sự tham gia sinh hoạt, hoạt động văn hóa của các tầng lớp nhân dân; đồng thời gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tại cộng đồng.

Với sự vào cuộc trách nhiệm, có hiệu quả của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, 5 năm qua đã vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân hưởng ứng sôi nổi phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị ở lại phía sau”.

Từ năm 2020 đến nay, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 5.968 nhà, trị giá trên 344 tỷ đồng; hỗ trợ 7.860 mô hình sinh kế giảm nghèo với tổng kinh phí 20,4 tỷ đồng; 105 nhà cộng đồng tránh trú bão lũ với kinh phí hơn 161 tỷ đồng; phối hợp kêu gọi hỗ trợ 305 em học sinh gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học đại học…

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có sức lan toả mạnh mẽ, góp phần thay đổi thói quen, nhận thức của người dân, tác động đến sức tiêu thụ hàng hóa thị trường; đã có nhiều hoạt động thiết thực được Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp triển khai, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, xây dựng nét đẹp văn hoá trong sản xuất và tiêu dùng hàng Việt tại địa phương.

Phát huy tinh thần “Đoàn kết - Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “Cán bộ công hức viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở” được cấp ủy, lãnh đạo MTTQ tỉnh, các đoàn thể quan tâm chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Học đi đôi với làm theo gương Bác

5 năm qua, cấp ủy, lãnh đạo của Cơ quan Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tại Hà Tĩnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương, chuẩn mực đạo đức cách mạng gắn với thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 (khoá XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó Trưởng ban Công tác đoàn và thanh thiếu nhi, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phát biểu tham luận. Ảnh: HN.



Xây dựng và triển khai việc học tập và làm theo Bác theo phương châm ‘‘trên trước, dưới sau”, ‘‘trong trước, ngoài sau”, ‘‘học đi đôi với làm theo”. Hàng năm, chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền việc học tập với nhiều hình thức phong phú, tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề, tổ chức lễ báo công dâng bác, biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, có sức lan tỏa, thực sự đi vào cuộc sống như; bát cháo tình thương, hũ gạo tiết kiệm, ống tiền tiết kiệm”...

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030.



Trong 5 năm đã tôn vinh, biểu dương trên 500 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên, từ các phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhiều tấm gương tiêu biểu tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đoàn viên, hội viên, viên chức, người lao động của Cơ quan Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể cũng tích cực thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị khác của cơ quan.

Tôn vinh các điển hình tiêu biểu

Hội nghị nhận được 8 tham luận của các đại biểu đến từ các MTTQ, đoàn thể, đơn vị các cấp. Các tham luận chứa đựng nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu, qua đó “hiến kế” giúp Cơ quan Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể triển khai hiệu quả các CVĐ, phong trào thi đua, đưa ra những cách làm hay, sáng tạo và xây dựng các nhân tố điển hình tiên tiến.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tôn vinh 23 điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025. Ảnh: HN.



Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030; bà Lê Thị Hải Yến, Trưởng ban Tuyên giáo - Công tác xã hội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh phát biểu hưởng ứng.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân đề nghị toàn thể đoàn viên, hội viên, viên chức, người lao động của MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên toàn tỉnh phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu, sáng tạo, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã trao giấy chứng nhận, tôn vinh điển hình tiên tiến tiểu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 đối với 23 cá nhân.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

