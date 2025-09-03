Chỉ đạo xử lý tình trạng xe chở thạch cao ngất ngưởng ở Hà Tĩnh

Thượng tá Hà Hải Long, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Tĩnh gửi lời cảm ơn Báo Đại biểu Nhân dân đã có sự phối hợp, hỗ trợ trong việc phản ánh tình trạng xe chở thạch cao trong bài viết “Hãi hùng cảnh xe đầu kéo chở quặng chất cao ngất ngưởng ở Hà Tĩnh”.

“Trước đó, chúng tôi cũng đã có chỉ đạo tập trung kiểm tra, xử lý rồi, giờ sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý”, Thượng tá Hà Hải Long cho biết.

Hình ảnh dàn xe đầu kéo chở thạch cao ngất ngưỡng

Trước đó, Báo Đại biểu Nhân dân đã phản ánh thời gian gần đây những đoàn xe đầu kéo, trong đó đa phần là xe mang logo BN – Bình Nguyên đến chở hàng thạch cao tại bãi tập kết thạch cao của Công ty TNHH MTV Việt - Lào (VILACO) chi nhánh Hà Tĩnh đóng tại xã Hương Trạch (cũ), nay là xã Phúc Trạch, sau đó theo tuyến đường Hồ Chính Minh, xuống Quốc lộ 15 rồi đi theo nhiều hướng khác nhau để bán.

Hà Tĩnh sẽ tiếp tục xử lý tình trạng xe chở quá khổ quá tải



Dòng xe này được thiết kế dài, thường xuyên chất hàng vượt thùng, tạo thành những “núi quặng di động”. Trong lúc đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Hương Khê (cũ) và Quốc lộ 15 lại khá hẹp, mật độ giao thông đông, khiến phương tiện này thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra phát hiện và lập biên bản 2 phương tiện xe đầu kéo chở thạch cao về lỗi chở hàng quá chiều cao theo quy định. Thời điểm kiểm tra, do cân tải trọng đang đi bảo dưỡng nên không thể cân tải trọng của những chiếc xe này.

