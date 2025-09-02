Rưng rưng hình ảnh cựu binh Hà Tĩnh sống lại ký ức 2/9 qua tivi, radio

Yêu nước qua màn ảnh nhỏ

Ngày Quốc khánh 2/9, khắp các miền quê, phố thị ở Hà Tĩnh trở nên rộn ràng, không khí lễ hội như lan tỏa khắp các nẻo đường. Dù không trực tiếp tham dự sự kiện A80 (Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, diễn ra vào ngày 2 tháng 9 năm 2025) tại Hà Nội, nhưng đối với những cựu chiến binh nơi đây, buổi lễ chào mừng Quốc khánh 2/9 vẫn diễn ra đầy trang trọng và thiêng liêng ngay trong ngôi nhà của mình. Chiếc tivi nhỏ và máy radio cũ kỹ bỗng trở thành "cửa sổ" dẫn họ về lại những năm tháng hào hùng của dân tộc.

Cựu binh Nguyễn Trọng Hải tiếc nuối khi không thể tham dự sự kiện A80 tại thủ đô. Ảnh: Trọng Tùng

Trò chuyện với chúng tôi trong căn nhà nhỏ ấm cúng, ông Nguyễn Trọng Hải (cựu binh tại thôn Phúc Sơn, xã Cẩm Lạc), không giấu được niềm xúc động. Ở tuổi 70, đôi mắt ông vẫn ánh lên vẻ tinh anh của một người lính đã từng nếm trải bom đạn, nhưng giọng nói lại đầy nghẹn ngào khi kể về ước muốn được ra Hà Nội dự A80.

Từ nhiều tháng trước, ông Hải đã háo hức, mong ngóng được ra Hà Nội, được gặp những người cựu chiến binh, đồng đội, được nhìn thấy Thủ đô đổi thay, được sống lại những khoảnh khắc lịch sử. Tuy nhiên, do sức khỏe, đi lại khó khăn nên ông chỉ biết theo dõi A80 qua tivi, radio.

Cựu binh Hải sống lại những khoảnh khắc hào hùng qua radio, dù không thể trực tiếp ra Thủ đô. Ảnh: Trọng Tùng

“Những ngày tham gia chiến dịch bên Lào, khi ấy, chúng tôi còn trẻ lắm, chỉ nghĩ một điều là phải chiến đấu, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để trở về với mẹ, với quê hương. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Lời thề non nước khắc sâu trong tim mỗi người lính tình nguyện.

Giờ đây, những khoảnh khắc hào hùng của dân tộc được tái hiện trên màn ảnh nhỏ đã giúp tôi sống lại những ký ức, những năm tháng sôi sục một thời. Nhưng tuổi già, sức yếu, đi lại khó khăn nên đành phải ở nhà. Vợ con tôi cũng khuyên vậy, chỉ mong bố giữ gìn sức khỏe”, ông Hải chậm rãi nói.

Ngồi bên cạnh, anh Nguyễn Trọng Đài - con trai ông Hải bắt chuyện, mấy hôm trước, ông cụ cứ lục lại mấy tấm ảnh cũ, rồi kể chuyện ngày xưa cho con cháu nghe. “Nhìn thấy ông như vậy, chúng tôi cũng thương lắm. Nhưng may mà có tivi, cả nhà cùng ngồi xem với ông, cũng đỡ phần nào nỗi buồn”, anh Đài chia sẻ.

Quốc khánh không chỉ ở Thủ đô

Cách nhà cựu binh Hải không xa, chúng tôi ghé thăm gia đình ông Nguyễn Hữu Phượng, cũng là một cựu chiến binh sống tại xã Cẩm Lạc. Ở tuổi thất tuần, sức khỏe của ông Phượng đã không còn được như xưa, nhưng sự lạc quan, yêu đời vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Hiện ông đang đảm nhiệm công việc Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh của thôn Phúc Sơn.

... Dù không trực tiếp ra thủ đô để xem A80 nhưng ông Phượng vẫn chuẩn bị sẵn cho mình một bộ quân phục mới để mặc trong buổi lễ chào mừng Quốc khánh. Ảnh: Trọng Tùng

Khi chúng tôi đến, ông Phượng đang xem những thước phim tư liệu về ngày Quốc khánh 2/9 năm 1945. Bên ấm chè đặc, ông Phượng tiếp chuyện với chúng tôi với đôi mắt nheo nheo, ánh nhìn đầy thân thiện. "Các anh đến đúng lúc lắm", ông Phượng nói thêm - “Tôi đang xem lại những thước phim hào hùng của dân tộc. Lần nào xem tôi cũng thấy rưng rưng. Nó không chỉ là lịch sử mà còn là một phần máu thịt của đời tôi”.

Năm 1983, ông Phượng nhập ngũ và tham gia chiến trường mặt trận Vị Xuyên, đó là giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến. Trong ký ức của người lính đặc công, quân khu 2, sự ác liệt, đau thương của chiến tranh như được tái hiện lại sau khi cùng đồng đội xem những tư liệu được phát qua màn ảnh nhỏ.

Quốc khánh không chỉ hiện diện ở Thủ đô, mà nó còn bùng cháy trong tim mỗi người lính. Ảnh: Trọng Tùng

Ông Phượng kể, ông và các đồng đội ở đây vẫn thường xuyên liên lạc, gọi điện cho nhau để hỏi thăm, cùng nhau bàn luận về những thông tin liên quan đến A80. Họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cũ, những trận đánh, những người đồng chí đã hy sinh.

Dù không trực tiếp ra thủ đô để xem A80 nhưng ông Phượng vẫn chuẩn bị sẵn cho mình một bộ quân phục, một huy hiệu, một chiếc mũ mới tinh, để mặc trong buổi lễ chào mừng Quốc khánh. Những ngày này, ông Phượng dành nhiều thời gian để theo dõi tivi, ông còn treo mới lá cờ Tổ quốc để chào mừng ngày Quốc khánh.

Những người lính già cùng nhau ngồi giữa nhà, mắt dán chặt vào màn hình. Khi những bài hát cách mạng vang lên và tiếng bước chân đều tăm tắp của đội ngũ diễu binh, họ không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, đôi mắt rưng rưng. Đối với họ, đó không chỉ là những thước phim mà là cả một phần cuộc đời.

Tình yêu nước luôn len lỏi trong trái tim những người lính thời bình. Ảnh: Trọng Tùng

“Dù không thể chứng kiến tận mắt những đoàn xe diễu binh hoành tráng, những màn pháo hoa rực rỡ tại Thủ đô, nhưng đối với người đã từng là lính, không khí ngày lễ vẫn thiêng liêng và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Quốc khánh không chỉ hiện diện ở Thủ đô, mà nó còn bùng cháy trong tim mỗi chúng tôi”, ông Phượng xúc động nói.

Buổi lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, dù diễn ra trên màn ảnh tivi, nhưng đối với họ, đó vẫn là một ngày hội lớn. Đó là ngày mà những người cựu binh ở Cẩm Lạc, Hà Tĩnh, được cùng con cháu, gia đình sống lại những giây phút lịch sử và truyền ngọn lửa yêu nước cho thế hệ mai sau.

