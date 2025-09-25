Một thao tác sai khi sạc có thể phá hỏng iPhone vĩnh viễn

Một trong những tính năng nổi bật của iPhone là khả năng phát hiện hơi ẩm trong cổng sạc Lightning hoặc USB-C. Khi phát hiện độ ẩm, hệ điều hành iOS sẽ tự động chặn việc sạc có dây để bảo vệ thiết bị, hiển thị cảnh báo như Liquid Detected in Connector hoặc Charging Not Available.

Người dùng sẽ nhận được cảnh báo sạc khi cổng sạc iPhone có dấu hiệu độ ẩm.

Người dùng có thể thấy tùy chọn Emergency Override cho phép bỏ qua cảnh báo và tiếp tục sạc ngay cả khi cổng vẫn còn ướt. Tuy nhiên, việc sử dụng tính năng Emergency Override không nên trở thành thói quen hàng ngày mà chỉ nên được áp dụng trong các tình huống khẩn cấp, khi việc giữ cho điện thoại hoạt động quan trọng hơn nguy cơ hư hỏng phần cứng. Bên cạnh đó, nếu cần sạc ngay, người dùng có thể chọn giải pháp sạc không dây, miễn là mặt sau điện thoại khô ráo.

Rủi ro khi sạc iPhone bị ướt

Việc bỏ qua hệ thống phát hiện độ ẩm có thể dẫn đến hư hỏng vĩnh viễn cho thiết bị. Một trong những rủi ro lớn nhất là ăn mòn khi dòng điện chạy qua các điểm tiếp xúc ẩm ướt, kim loại trong cổng sạc sẽ xuống cấp theo thời gian, gây ra các vấn đề về sạc và kết nối phụ kiện. Hơn nữa, độ ẩm có thể tạo ra các đường dẫn điện không mong muốn, dẫn đến đoản mạch và thiệt hại cho các linh kiện nhạy cảm trên bo mạch chủ.

Khi có độ ẩm, tốt nhất không nên sạc iPhone, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp.

Nếu cổng sạc bị ướt nhưng cần sạc, sạc không dây là giải pháp an toàn hơn. Các mẫu iPhone tương thích với chuẩn Qi (từ iPhone 8 trở lên) vẫn có thể sạc không dây trong khi chờ cổng sạc khô. Nếu không có sạc không dây, hãy kiên nhẫn chờ đợi vì hầu hết các thiết bị sẽ hết cảnh báo trong vòng 30 phút đến 24 giờ, tùy thuộc vào điều kiện môi trường.

Cách xử lý cảnh báo phát hiện chất lỏng

Khi iPhone bị dính nước, điều đầu tiên cần làm là ngắt kết nối ngay lập tức. Rút mọi dây cáp hoặc phụ kiện, tắt nguồn điện thoại và gõ nhẹ để nước thừa thoát ra ngoài. Lau khô bên ngoài bằng vải không xơ và đặt iPhone ở nơi thoáng khí, tránh sử dụng khí nén, tăm bông hoặc gạo vì chúng có thể làm tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

Hãy xử lý điện thoại khô trước khi tiến hành sạc trở lại.

Người dùng nên đợi ít nhất 30 phút trước khi thử lại, nhưng cần chuẩn bị tinh thần cho việc cảnh báo có thể xuất hiện trở lại. Để giảm thiểu khả năng gặp phải cảnh báo này trong tương lai, hãy tránh để điện thoại tiếp xúc với môi trường ẩm ướt và cân nhắc sử dụng ốp lưng chống nước. Việc giữ cổng sạc sạch sẽ và kiểm tra hư hỏng cũng rất quan trọng. Tính năng Emergency Override chỉ nên được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, trong khi cách bảo vệ tốt nhất cho iPhone là kiên nhẫn và lau khô đúng cách.

Tác giả: Khang Nguyên

Nguồn tin: nguoiduatin.vn